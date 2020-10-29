Сериал "Большая маленькая ложь" продлили на 3 сезон: Николь Кидман рассекретила детали

Всемирно известная актриса Николь Кидман подтвердила, что популярный сериал НВО "Большая маленькая ложь" продлили на 3 сезон.

По словам Кидман, которая сыграла в сериале одну из главных ролей – успешного адвоката Селесту Райт, работа над созданием нового сезона уже стартовала. Об этом шла речь в подкасте Jam Nation на iHeart Radio, пишет NME.

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Актриса отметила, что писательница Лиана Мориарти сейчас работает над новым романом, который ляжет в основу сюжета будущих эпизодов.

"Историю уже пишут. Все наши женщины хотят продолжение сериала. Пока у нас есть ядро для идей, которое просто нужно укрепить", – уточнила Николь Кидман.

Ранее Николь Кидман призналась, что довольно часто общается с коллегой по шоу Риз Уизерспун, с которой, судя по всему, обсуждает и будущее проекта. Она также подчеркнула, что Зои Кравиц, Лора Дерн и другие актрисы очень хотят вернуться к своим ролям.

Как сообщал OBOZREVATEL, сериал "Сестра Рэтчед" (Ratched) по книге Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" стал самым популярным на стриминговой платформе Netflix среди оригинальных проектов, которые представили в 2020 году.