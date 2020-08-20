Всемирно известная студия продолжать использовать ЛГБТК+-персонажей в своих проектах. Этот год отметился уже двумя интересными мультфильмами. Так, в мультике "Вперед" была полицейская, которая говорила о своей девушке. А короткометражка "Out" показывала историю гей-пары.

Теперь же дети узнают от героев Disney о бисексуальности. Студия запустила мультсериал "Дом Cовы". Главная героиня проекта — 14-летняя девочка по имени Лус. Обычная школьница внезапно открывает портал в мир волшебников, после чего желает стать ведьмой. Также она постепенно будет понимать, что ей нравятся как мальчики, так и девочки. А в одной из серий Лус пригласит свою подругу Эмити на выпускной.

К слову, сценарий к мультсериалу написала Дана Террэйс, которая сама недавно заявила о своей бисексуальности. Хотя это и не удивительно, но заслуживает уважения, учитывая двоякое отношения Голливуда к квир-культуре.

Волну толерантности поддерживает и руководство Disney. Интересно, что же побудило образцового гетеросексуала Роберта Айгера принять новые ценности? Впрочем, это уже совершенно другая история.

А пока страсти понемногу накаляются, мы предлагаем вам посмотреть мультфильм Криса Бака и Дженнифер Ли "Холодное сердце". Все крутится вокруг принцессы с сверхъестественными способностями, а её сестра пытается найти себе мужа. Классическая тема, одним словом.

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