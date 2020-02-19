Секс в кино СССР: топ самых откровенных сцен в фильмах наших дедушек

Увидеть в советском фильме обнаженное женское тело зрителям удавалось нечасто. Тема эротики не поощрялась, не приветствовалась и считалась “тлетворным влиянием Запада”, что, в общем, имело определенную логику.

Голые победительницы соцсоревнований и ударницы труда вызывали у граждан душевный трепет, вот только кровь приливала не к тем местам.

И тем не менее буржуазная зараза нет-нет да прорывалась сквозь кордоны цензуры. Рассказываем об “обнаженке” в советском кино, как все начиналось.

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“Земля” (1930)

Первым полноценным эротическим моментом в отечественном кинематографе, можно считать эпизод фильма Александра Довженко “Земля”. Страдания жены (Елена Максимова), убитого кулаками комсомольца, режиссер выразил символическим обнажением актрисы. Как говорится, просто и без всяких буржуазных сантиментов.

кадр из фильма "Земля"

В кадре довольно упитанная крестьянка, голышом, мечется по дому, потрясая неискушенного зрителя не так драматизмом момента, как своими роскошными формами.

После Довженко долго никто не решался на подобные вольности, послабление в плане секса в кино наступило уже после смерти Сталина.

“Сорок первый” ( 1956 г.)

Следующая попытка снять эротический эпизод была сделана в 1956 г. в самом начале хрущевской оттепели. Режиссер Павел Чухрай в пронзительной картине о Гражданской войне “Сорок первый” запечатлел Изольду Извицкую ( Марютка) и Олега Стриженова ( пленный белогвардеец) в намокших одеждах, через которые хорошо видны контуры обнаженных тел.

Кадр из фильма "Сорок первый"

Эпизод неимоверно эротичный, при этом совершенно естественный, в общем, работа большого мастера.

“Человек-амфибия” (1961 г.)

Чтоб спасти утонувшую красавицу (Анастасия Вертинская), неприкаянное существо из морских глубин, человек-амфибия (Владимир Коренев) ныряет за ней и потом долго-долго поднимается с телом утопшей, но поразительно живучей, Гуттиэре, на поверхность.

Кадр из фильма "Человек-амфибия"

Все это время мужская половина зала затаив дыхание могла наблюдать груди Вертинской, отчетливо видные через мокрую одежду. Такая вот незатейливая эротика на советский манер.

“Цыган” (1967 г.)

И снова вода, на этот раз река. Что тут поделаешь, но просто так, без оснований, показать голую женщину у режиссеров возможности не было. А так, река, с купальниками в стране напряженка, поэтому все естественно.

Кадр из фильма "Цыган"

Сняться в эротическом эпизоде, в фильме Евгения Матвеева “Цыган” “рискнула” Людмила Хитяева.

Говорят, актриса раздевалась полностью, но зрители увидели только очертания ее тела под водой.

“Служили два товарища” (1968 г.)

Мечта всех эротоманов — подглядывать за интимными сценами со стороны. В 1968 г. Евгений Карелов воплотил ее в жизнь. Теперь, как выглядит подобное поведение со стороны мог видеть каждый советский зритель. По сути, это первый пример вуайеризма в отечественном кино. Картина была о Гражданской войне, но Карелов решил слегка оживить сюжет.

В самом начале фильма, изголодавшиеся по женской ласке, солдаты наблюдают в оптику как крестьянская девка купается в реке.

Кадр из фильма "Служили два товарища"

Впрочем, итог дискуссии не в пользу секса: “Якби ти мені ковбасу або сало показав, а такого добра я багато бачив!”

Эпизод крошечный, видимо, поэтому и проскочил мимо цензоров, а может пришелся по душе добровольный отказ от секса в пользу сала, кто знает.

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