Раскрыт секрет, как Трамп появился в "Один дома 2"

Появление теперешнего президента США Дональда Трампа в эпизоде фильма "Один дома 2" в 1992 году состоялось из-за ультиматума, поставленного съемочной группе.

Как рассказал изданию Insider режиссер ленты Крис Коламбус, Трамп заставил взять его в фильм.

По его словам, съемочная группа договорилась о съемках в лобби нью-йоркского отеля "Плаза", который в то время принадлежал Трампу. При этом предприниматель заявил, что позволит им снимать, только если его возьмут в эпизод.

При монтаже Коламбус решил оставить Трампа в фильме, поскольку посчитал, что это понравится зрителям.

Напомним, в 2017 году актер Мэтт Дэймон рассказывал, как режиссер Мартин Брест добавил в сценарий фильма "Запах женщины" момент с Трампом.

"Нужно было потратить час рабочего дня на идиотскую сцену: Дональд Трамп появляется в кадре и Аль Пачино говорит: "Здравствуйте, мистер Трамп!" – нужно было обязательно назвать его по имени – а потом он уходит", – объяснил Дэймон.

По его словам, во многих фильмах Трампа снимали ради разрешения на съемку, а потом просто вырезали сцену. Однако в "Один дома 2" ее решили оставить.

Кроме фильма Коламбуса, Трамп появлялся в роли самого себя в таких фильмах 1990-х, как "Компаньон", "Любовь с уведомлением", "Маленькие негодяи", "Образцовый самец", "Эдди". Также он снялся в камео в сериалах "Секс в большом городе", "Принц из Беверли-Хиллз", "Непредсказуемая Сьюзан", "Крученый город" и "Няня".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась полная подборка ролей Трампа.