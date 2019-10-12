"Опасный фильм": украинский сценарист раскрыл секрет успеха "Джокера"

Американский блокбастер "Джокер" с Хоакином Фениксом обязан своей большой популярностью людям с "подростковой психикой", которые увидели в киногерое-неудачнике своего идола.

Об этом рассказал в эфире ObozTV украинский сценарист и режиссер, дипломированный психолог Сергей Гаврилов, комментируя секрет успеха картины.

"Все супергеройское кино – это кино для подростковой аудитории и для людей, которые остались в психологических процессах в состоянии подростка… Это такой современный миф, который использует все возможные средства, чтобы закладывать информацию в подсознание. Кого-то отвлекают красивой картинкой, кого-то музыкой, кого-то странными движениями Джокера, а при этом закладывается информация", – рассказал Гаврилов.

По его словам, сценаристы "Джокера" фактически создали "евангелие нового мессии", чтобы сформировать привлекательный образ для подростков.

"Используется архетипичное освобождение человека от каких-то зажимов, от системы. Подростковый бунт очень круто показан, архетипично, и потому очень грубо – для взрослого человека может быть неприемлемо. Показана сепарация от отца, от матери, бунт против системы. И возвеличивание подростка-бунтаря в фильме происходит", – заявил сценарист.

Новости Джокер устроил хаос в метро во время съемок легендарного фильма

"Для подростков, особенно сейчас, когда хайп, одобрение в социальных медиа, важнее, чем реальная жизнь, создан действительно идол. Кумир, который был неудачником, и в конце его просто вознесли над толпой, он стал мессией, идеологом движения протеста. Там много для этого сделано символов, которые возносят его как человека, который воскресает. Он возносится, становится символом. И это сделано конечно гениально", – отметил Гаврилов.

Как пояснил сценарист, у психологически взрослых людей данный фильм может вызывать негативные эмоции: "В психологии есть такой факт – мы остаемся в том возрасте, в котором нас обидели. Потому как такового понятия взрослой психологии не существует, потому что мы разбираемся с тем, что осталось с детства. Психологически взрослый человек считает, что ему никто ничего не должен, что он управляет собственной жизнью... А этот фильм рассчитан на подростковую психологию".

По словам Гаврилова, зрителям "Джокера" "два часа в зале будоражат эмоции, переводят фокус решений в эмоциональный отдел мозга".

"Это то, что делает реклама – мы принимаем эмоциональное решение под влиянием тех эмоций, которые нам даются в ролике, а потом уже оправдываем это логически. Потому кино – это очень мощный инструмент, особенно на гибкую психику подростков и детей. Им дается четкая ролевая модель – как из неудачника и слабака стать героем, хайпером, лидером мнений. Эта модель в фильме настолько четкая и понятная, что я считаю этот фильм опасным", – подчеркнул эксперт.

При этом сценарист признал, что фильм "очень талантливо снят".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове обнаружили повешенным 25-летнего местного жителя, который, вероятно, покончил с собой после просмотра фильма "Джокер".

Шоу "О, Крапивина!" смотрите ежедневно по будням с 09:00 до 10:00 на ObozTV.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.