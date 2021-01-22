Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

Премьеру нового фильма бондианы "Не время умирать" в очередной раз перенесли. Картина выйдет на экраны 8 октября 2021 года.

Об этом говорится на официальной странице франшизы в Twitter. Отметим, что фильм должен был выйти весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса дату премьерного показа сначала перенесли на ноябрь, а позднее на апрель 2021-го.

"Не время умирать" выйдет в прокат по всему миру 8 октября 2021 года", – говорится в описании аккаунта.

Новый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде станет уже 25-м по счету и последней картиной бондианы для Дэниела Крэйга, исполнившего главную роль в пяти частях кинофраншизы о знаменитом агенте британской разведки. Режиссером "Не время умирать" выступил Кэри Фукунага.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица Билли Айлиш выпустила клип на песню No Time To Die, которая станет главным саундтреком фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".