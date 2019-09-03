Премьера: ObozTV покажет телесериал "Домашние очаги"

Британский исторический телесериал "Домашние очаги" выйдет в эфире ObozTV. Сериал будет транслироваться по будням, в 22:00.

Фильм охватывает исторический период, когда Англия вот-вот вступит во Вторую Мировую войну, идущую в полном разгаре в Европе.

Вскоре начнутся активные военные действия, а домашние очаги, которые так оберегались, теперь никогда не будут такими как прежде. Матери и жены сильно боятся за судьбы своих любимых мужей, сыновей, уходящих на фронт. У женщин сложные времена, ведь их мужчины отправляются защищать родные земли, и теперь они должны рассчитывать только на себя.

Фильм расскажет зрителям об ужасах, которые пережило предыдущее поколение. Миллионы людей отдали жизни для того, чтобы потомки никогда не узнали, что значит война. Но беда в том, что в человеческой крови необходимость уничтожать себе подобных.

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