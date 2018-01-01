УкрEngРус

Появилась новая информация о состоянии Табакова

3.7тЧитать новость на украинском

Состояние российского актера и режиссера Олега Табакова, который ранее назвал украинцев "убогими, темными и неграмотными" людьми, улучшилось.

Об этом сообщает "РЕН ТВ".

"Он находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Его сознание остается ясным. Табаков реагирует на осмотр, предъявляет жалобы на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж", – сообщили СМИ.

Новости
Олег Табаков: биография

Также отмечается, что температура у актера стабилизировалась. Табаков может ориентироваться в пространстве и времени.

Как сообщал "Обозреватель", 27 ноября Табаков был экстренно госпитализирован в Москве. Все это время он находится в больнице. 25 декабря стало известно, что состояние актера резко ухудшилось. В результате, его ввели в искусственную кому. Два дня спустя он пришел в сознание, но никого не узнавал.

Персона
Олег Табаков
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости