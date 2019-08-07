"Плохие парни 3": дата выхода, трейлер, где смотреть онлайн

Поклонники франшизы могут вздохнуть с облегчением – фильм "Плохие парни 3" наконец-то снят, и дата премьеры уже известна.

Создатели обещают по-настоящему крышесносное кино с большим количеством экшна и отборного юмора.

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Когда выходит фильм "Плохие парни-3"?

С выхода первого фильма франшизы "Плохие парни" прошло приличное количество времени – почти 25 лет. Первая часть была выпущена еще в далеком 1995-ом, а вторая – в 2003-м.

Слухи о продолжении начали ходить еще в 2009-ом году, когда компания Sony пыталась запустить работу над третьей частью. Для работы над сценарием был приглашен Питер Крэйг, но плодотворного сотрудничества с ним не получилось. Спустя четыре года после этого пригласили Дэвида Гуггенхайма и, похоже, дело сдвинулась с мертвой точки.

Выпустить свежий боевик планировали еще в 2017 году, но компания не смогла снять картину за короткий срок. Дату релиза перенесли на 9 ноября 2018 года, но произошли проблемы с постановщиком, поэтому и в эту дату зритель так и не увидел долгожданного продолжения.

Теперь съемки боевика наконец-то закончены и дата премьеры известна точно. Третью часть франшизы мировой зритель увидит 16 января 2020 года, а украинский – 23 января.

О чем будет третья часть фильма "Плохие парни"?

Известно, что в новом фильме создатели постарались сделать идеальный баланс экшна и комедии, поэтому скучно точно не будет.

Зритель снова увидит старых добрых героев – детективов из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Майка Лоури и Маркуса Бёрнетта. Много лет они работали бок о бок и раскрыли несколько весьма крупных дел, связанных с нелегальным распространением наркотиков. Вместе им пришлось пройти через немалое количество трудностей и пережить захватывающие приключения.

Однако отношения между лучшими напарниками дали трещину, и они рассорились на долгие годы. Бёрнетт вовсе бросил службу в полиции Майами, которой посвятил много лет жизни, и стал работать на себя – занялся частной сыскной деятельностью. Лоури же находится в разгаре кризиса среднего возраста, который довел его до мыслей о том, чтобы обзавестись семьей. С новым партнером отношения складваются неважно – этот наглый парень никогда не сможет заменить прежнего товарища.

Размеренное и отлаженное течение жизни нарушается, когда неожиданно объявляется албанский наёмник. Он начинает охоту за детективами, желая свести с ними счеты и отомстить за когда-то убитого брата. Парням ничего не остается, кроме как объединить силы, чтобы дать отпор новому противнику. Для этого придётся хотя бы на время забыть старые обиды, тряхнуть стариной и с головой окунуться в сумасшедший водоворот захватывающих приключений.

Смотреть трейлер "Плохие парни 3"

Трейлер продолжения пока еще не появился в сети, поэтому предлагаем посмотреть, каким видят продолжение фанаты:

Кто снимает новую часть франшизы "Плохие парни"?

Для работы над третьей частью франшизы компания Sony пригласила марроканских режиссеров Адиля Эль Арби и Билалла Фалла. Они уроженцы Марокко, выросшие в Бельгии. Известность они приобрели после фильма "Черный", вышедшего в 2015 году и очень тепло встреченного на кинофестивале в Торонто.

Если Эль и Фалла разделили режиссерское кресло, то спродюссирует проект Джерри Брукхаймер, а также Даг Белград и Джеймс Ласситер.

В списке сценаристов значатся Крис Бремнер, Джо Карнахан и Дэвид Гуггенхайм.

В главных ролях снялись те же актёры, что и двадцать лет назад. На экране предстанут уже не такие молодые, но по-прежнему харизматичные и талантливые Уилл Смит и Мартин Лоренс. Помимо них в картине также примут участие такие актеры:

Александр Людвиг;

Ванесса Энн Хадженс;

Джо Пантольяно;

Чарльз Мелтон.

Будет очень интересно увидеть уже знакомых героев в исполнении всё тех же актеров спустя столько лет. В том, что они не потеряли сноровки, и их приключения будут не менее захватывающими, никаких сомнений быть не может.

Как снимали фильм "Плохие парни 3"?

О начале работы над третьей частью официально заявил Уилл Смит, записав эмоциональное видеообращение к поклонникам в ноябре 2018 года. Он с радостью сообщил, что продолжению быть, и скоро начнется активная работа.

Первый съемочный день был в январе 2019, а уже в апреле Уилл радостно сообщил о завершении съемок. Процесс занял три месяца, и фильм наконец-то был снят. Можно сказать, что компания Sony и создатели шли к этому долгие 10 лет.

Съемки активно освещал в своем личном Инстаграм-профиле Уилл Смит. Он выкладывал много интересных фото с площадки и писал комментарии, подогревая интерес поклонников к новому фильму, который выйдет уже очень скоро.

Где смотреть "Плохие парни 3" онлайн?

Пропустить выход этого свежего боевика будет невозможно, ведь как только в начале следующего года он выйдет в прокат, его можно будет посмотреть в любом кинотеатре страны. Смотреть фильм "Плохие парни 3" онлайн можно будет сразу же после выхода по подписке в онлайн-кинотеатрах.

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