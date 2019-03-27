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Найден двойник Тириона Ланнистера из "Игры престолов": сходство поражает

1.6тЧитать материал на украинском

Фанаты легендарного сериала "Игра престолов" нашли двойника Питера Динклэйджа, сыгравшего роль Тириона Ланнистера в ленте.

Им оказался пакистанский официант Рози Хан, который ранее даже не слышал о грандиозном проекте HBO, передает The Daily Mail.

Мужчина на 24 года младше Динклэйджа. Неожиданная популярность его весьма удивила, но это его даже радует.

Найден двойник Тириона Ланнистера из "Игры престолов": сходство поражает

Тирион Ланнистер в "Игре престолов"

Тирион Ланнистер в "Игре престолов"

instagram@peterdinklage

"Было сделано много моих фотографий, потому я стал очень известным", – поделился он с журналистами, пошутив, что всем отвечает, что актер является его братом.

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Хан работает в небольшом ресторане в городе Равалпинди. Он предлагает клиентам сытные блюда, такие как карри из баранины и шпината. Владелец заведения охарактеризовал мужчину, как трудолюбивого человека и "визитную карточку".

Найден двойник Тириона Ланнистера из "Игры престолов": сходство поражает

"Когда он берет выходной или заболевает, люди ищут его и спрашивают, куда он пошел? Они расстраиваются. Они любят его. Здесь всегда много людей, но из-за него стало еще больше", – рассказал он.

Хан родился в Мансехре на севере Пакистана. Он мечтает встретиться с Питером Динклэйджем, уточняя, что ему нравится этот человек. К тому же, они почти одного роста.

"Я его очень люблю, он мой друг ... он моего роста, поэтому он мне очень нравится", – поделился официант.

Найден двойник Тириона Ланнистера из "Игры престолов": сходство поражает
Найден двойник Тириона Ланнистера из "Игры престолов": сходство поражает
Найден двойник Тириона Ланнистера из "Игры престолов": сходство поражает

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили сюжет первой серии заключительного сезона "Игры престолов", который выйдет 14 апреля.

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