"Перші ластівки": когда выйдет новая серия и где смотреть онлайн

В ноябре 2019 года на Новом канале состоялась премьера нашумевшего подросткового сериала "Перші ластівки", где раскрываются проблемы современных тинейджеров.

После телевизионного показа серии также начали публиковать на YouTube. В четверг, 9 апреля на видеохостинге будет размещена 6 серия (смотрите также видео в конце новости).

Сериал "Перші ластівки" Новый канал

О чем будет новый эпизод сериала "Перші ластівки"

В 6 серии "Перших ластівок" против "ласточек" Феди, Кати и Ника восстает весь 11-Б. Старшеклассники уверены, что именно эти ребята причастны к преступлению – якобы они сбросили с крыши подругу Полину. Одноклассники решают жесткого наказать троицу.

Тем временем всплывает все больше тайн прошлого. Почему Федя бросил Леру ради Полины? Почему первая красотка школы скрывала свою дружбу с Дудкой ото всех? И что на самом деле случилось с Сашей – братом Феди – прошлым летом?

6 серия "Перших ластівок": где смотреть онлайн

Эпизод будет опубликован на официальном YouTube-канале Нового канала в 12:00.

Посмотреть предыдущие серии и узнать их короткое содержание вы можете, перейдя по ссылке.

О чем сериал "Перші ластівки": смотреть видео

Как сообщал OBOZREVATEL, первый эпизод сериала наделал много шума в сети. Создатели добавили в титры номер горячей линии "Ла Страда-Украина", куда могут обратиться подростки, испытывающие разного рода проблемы. В первый же день демонстрации эксперты приняли десятки звонков.

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