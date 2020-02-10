"Оскар-2020": назван лучший актер года

В Лос-Анджелесе вручили премию "Оскар" в категории лучший актер года. Им стал Хоакин Феникс ("Джокер").

Об этом стало известно из трансляции телеканала ABC в ночь с 9 на 10 февраля. Кроме Феникса на награду Оскар претендовали Адам Драйвер (Брачная история), Джонатан Прайс (Два Папы), Леонардо Ди Каприо (Однажды… в Голливуде) и Антонио Бандерас (Боль и слава).

Для Феникса это первая статуэтка от Американской киноакадемии. Ранее актер трижды номинировался за роли второго плана в фильмах Гладиатор и Переступить черту, а также за главную роль в картине Мастер.

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2020" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

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