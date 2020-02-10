Главная Новости
10 февраля • обновлено в 07:35
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

"Оскар-2020": назван лучший актер года

2.5т
Читать материал на украинском

В Лос-Анджелесе вручили премию "Оскар" в категории лучший актер года. Им стал Хоакин Феникс ("Джокер").

Об этом стало известно из трансляции телеканала ABC в ночь с 9 на 10 февраля. Кроме Феникса на награду Оскар претендовали Адам Драйвер (Брачная история), Джонатан Прайс (Два Папы), Леонардо Ди Каприо (Однажды… в Голливуде) и Антонио Бандерас (Боль и слава).

"Оскар-2020": назван лучший актер года
Новости
Фильм "1917" — триумфатор "Оскара"! Как его снимали и почему это не совсем "один дубль"

Для Феникса это первая статуэтка от Американской киноакадемии. Ранее актер трижды номинировался за роли второго плана в фильмах Гладиатор и Переступить черту, а также за главную роль в картине Мастер.

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2020" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Оскар 2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрко Медянык
Тема
Оскар 2020
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги