"Однажды в Голливуде": где и когда смотреть премьеру фильма

Долгожданная девятая работа знаменитого режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" 15 августа выходит в прокат в Украине. Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш, Тимоти Олифант, Маргарет Куэлли, Дакота Фаннинг, Брюс Дерн, Люк Перри, Дэмиэн Льюис, Аль Пачино, Курт Рассел и другие. В США "Однажды в Голливуде" вышел в прокат 26 июля и собрал уже 108 миллионов долларов.

Главные роли в фильме сыграли суперзвезды Голливуда planetakino.ua

Картина разворачивается в 1969 году на фоне событий, связанных с сектой Чальза Меннсона. В центре сюжета черной комедии история актера, который благодаря успеху одного телесериала пытается попасть в киноиндустрию. Такую же цель преследует и его дублер.

Когда и где смотреть фильм в Украине

В кинотеатрах страны премьеру начнут показывать с четверга, 15 августа.

Смотреть онлайн фильм в Украине можно будет в конце сентября planetakino.ua

Смотреть "Однажды в Голливуде" онлайн можно будет уже в конце сентября. Легально посмотреть "Однажды в Голливуде" в Украине можно будет через следующие ресурсы: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv и Sweet.tv. Эти сервисы не нарушают авторские права и законодательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом фильме Тарантино "Однажды в Голливуде" нашли грубый киноляп.

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