Одесский кинофестиваль 2020: назван победитель конкурса по версии блогеров

Фильм "Не все буде добре" режиссеров Адриана Пирву и Елены Максьом стал победителем 11-го Одесского международного кинофестиваля по версии альтернативного жюри блогеров.

Оценивали полнометражные ленты Национальной конкурсной программы такие звездные судьи, как актриса Ольга Сумская, продюсер Ирина Горовая, герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин и другие. Блогерское жюри в этом году впервые определяло своего победителя, пишет пресс-служба ОКМФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что фильм "Не все буде добре" получил награду не только от альтернативного жюри. Эта лента также победила в номинациях "Самая лучшая режиссерская работа" и "Самый лучший полнометражный фильм".

"Не все буде добре" рассказывает о наполовину слепом режиссере, который родился в 1986 году после посещения его матерью Чернобыля. Поэтому он собирается в путешествие, чтобы найти других людей, пострадавших от катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Совет по государственной поддержке кинематографии в Украине утвердила перечень кинопроектив, которые получат финансовую поддержку. В него вошел фильм "Водитель свадьбы 3".