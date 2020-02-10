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10 февраля • обновлено в 18:43
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"Очередной провал. Позор!" В сети разгромили тизер российского фильма о Чернобыле. Видео

3.7т
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В сети появился тизер российского фильма "Чернобыль: Бездна" о катастрофе на Чернобыльской АЭС режиссером которого выступил популярный в РФ актер Данила Козловский.

Так, ролик был опубликован на YouTube-канале кинокомпании.

Кадр из фильма "Чернобыль: Бездна"

Кадр из фильма "Чернобыль: Бездна"

in-rating.ru

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"Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню", говорится в сообщении к тизеру.

Примечательно, что ролик вызвал бурные обсуждения в комментариях. Большинство пользователей в пух и прах раскритиковали тизер:

"Очередной провал. Позор!" В сети разгромили тизер российского фильма о Чернобыле. Видео
"Очередной провал. Позор!" В сети разгромили тизер российского фильма о Чернобыле. Видео
"Очередной провал. Позор!" В сети разгромили тизер российского фильма о Чернобыле. Видео
"Очередной провал. Позор!" В сети разгромили тизер российского фильма о Чернобыле. Видео
"Очередной провал. Позор!" В сети разгромили тизер российского фильма о Чернобыле. Видео
"Очередной провал. Позор!" В сети разгромили тизер российского фильма о Чернобыле. Видео

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Автор
Анна Михно
Персона
Данила Козловский
Место
Россия
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7
Комментарии
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Смешно
6
Интересно
3
Печально
13
Трэш
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hunt andres
hunt andres
А чего можно ожидать от русланов из ка клосети)))). Тьфу на вас. У вас за тридцать лет незалежности ни одного приличного фильма не снято. В отличие от России.
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2
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Высер свинорусов, НВО сняло нормальный фильм, а свинорусы хотят рассказать очередную лож..пхаххаха
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3
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Х0хлы в комментариях заранее не согласны)))))
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2 из 4 ответов | показать все
Одесский Одессит
Одесский Одессит
Pyankovsky Alexey, слово русский и Россия, это как красная тряпка для быка) Россия - слово триггер, для кастрюль))))
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2
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Pyankovsky Alexey, а у тебя бутылка в очке жмет, но тебе ж нравиться
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