"Очередной провал. Позор!" В сети разгромили тизер российского фильма о Чернобыле. Видео

В сети появился тизер российского фильма "Чернобыль: Бездна" о катастрофе на Чернобыльской АЭС режиссером которого выступил популярный в РФ актер Данила Козловский.

Так, ролик был опубликован на YouTube-канале кинокомпании.

Кадр из фильма "Чернобыль: Бездна" in-rating.ru

"Это первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню", – говорится в сообщении к тизеру.

Примечательно, что ролик вызвал бурные обсуждения в комментариях. Большинство пользователей в пух и прах раскритиковали тизер:

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