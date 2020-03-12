Никулин, Миронов, Гурченко: сколько получали за съемки легенды кино СССР

В наше время практически все киностудии существуют благодаря частным средствам, а звезды фильмов и сериалов могут похвастаться внушительными гонорарами.

Но во времена СССР все было по-другому: зарплаты артистов строго регламентировались правительством, а размер их зависел от разряда и опыта. Сколько за съемки получали Юрий Никулин, Андрей Миронов и другие легенды советского кино, рассказывает OBOZREVATEL.

Юрий Никулин в фильме "Бриллиантовая рука" (1969) кадр из фильма

Так, тогда как средняя зарплата гражданина СССР составляла до 200 рублей, в 50-70-е годы советские актеры получали за фильм от 400 до 2000 рублей. Не за один день съемок, а за весь фильм.

При этом многие из них были сотрудниками киностудий (Ленфильм, Мосфильм и т.д.) и получали от 80 до 450 рублей ежемесячного оклада.

Размер зарплаты зависел также от длины киноленты, от занятости артиста на съемках, от его разряда и других моментов.

Зарплата звезд кино СССР: такие расценки действовали по 90-е годы

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Но, как и сейчас, в СССР было такое понятие как "звезды кино", зарплата которых была больше, чем у обычных артистов.

Например, легенды советского кино Андрей Миронов, Евгений Леонов, Юрий Никулин могли получать от 3 до 5-6 тысяч рублей за съемки в фильме.

Так, за съемки в комедии "Кавказская пленница" (1967) Александр Демьяненко, исполнивший роль Шурика, получил 5,520 тысячи рублей, Юрий Никулин – 4,238 тысячи рублей, Георгий Вицин – 3,389 тысячи рублей, Евгений Моргунов – 1,979 тысячи рублей, Наталья Варлей – 1,219 тысячи рублей, Фрунзик Мкртчян – 939 рублей.

За кадром съемки "Бриллиантовой руки", 1968 год yakapitalist.ru

За работу в фильме "Бриллиантовая рука" (1969) Юрий Никулин получил гонорар в размере 5,188 тысячи рублей, Анатолий Папанов – 2,288 тысячи рублей, Андрей Миронов – 1,920 тысячи рублей, Нина Мордюкова – 1,531 тысячи рублей, Светлана Светличная – 346 рублей.

Людмила Гурченко за съемки в новогодней комедии "Карнавальная ночь" (1956) получила 3 тысячи 250 рублей.

А Вячеслав Тихонов за главную роль в сериале "Семнадцать мгновений весны" получил 5,500 тысячи рублей гонорара.

Людмила Гурченко в фильме "Карнавальная ночь" (1956) кадр из фильма

Отметим, доходы легенд советского кино были относительно небольшими, особенно, если сравнивать с гонорарами их западных коллег тех времен.

Так, к примеру, за роль Клеопатры Элизабет Тейлор в начале 60-х получила 1 миллион долларов, "отец Супермена" Марлон Брандо в конце 70-х заработал 3,7 миллиона долларов за роль, Джули Эндрюс в 1970 году за участие в фильме "Дорогая Лили" получил 1,1 миллиона долларов.

Элизабет Тейлор в фильме "Клеопатра" (1963) кадр из фильма

При этом, как известно, все кинофильмы, снятые в Советском Союзе, принадлежали государству. Поэтому процентов от показов не получал ни один актер.

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