''Ничто не случается дважды – 2'': чем закончился душераздирающий сериал. Видео

Вечером 2 апреля на телеканале СТБ завершился второй сезон одного из самых популярных украинских сериалов "Ничто не случается дважды".

Оксана Байрак подготовила для главных героев много перипетий. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, чем закончился сериал.

"Ничто не случается дважды" 2 сезон 7 серия

Маленькая Катя впервые встретится со своей мамой Машей Богдановой. Произойдет это случайно: девочка найдет скрытый вход из кабинета отца, который ведет в подвал. Катя не помнит маму, потому поинтересуется у Вадима Огнева, почему их гостя сидит в том помещении и кто она такая. Римас также встретится со своей мамой в тюрьме. После этого девушка решит предложить любовнице отца соглашение. За роскошный особняк Зейн должна достать Раису из тюрьмы.

"Ничто не случается дважды" 2 сезон 8 серия

В финальной 8 серии 2 сезона "Ничто не случается дважды" Маша Богданова поселится в одной из комнат дома Вадима Огнева. Между главными героями до сих пор есть чувства. Утром Вадим покидает поместье по делам, а Маша понимает, что Филомена может помешать ей восстановить отношения с мужем. Однако на ее ревность Огнев имеет ответ: он просит обратить внимание на их обручальные кольца, где написано "Ты – моя жизнь". Пока Вадима нет в доме, Маша Богданова не упускает возможности наладить общения с Катей. Девочка не очень настроена говорить с мамой и с подозрением относится к ней. В конце Катя просит Машу покинуть их дом и вернуться к другой семье. Главная героиня уже готова выполнить просьбу девочки, однако внезапное появление Бориса меняет ее решения.

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