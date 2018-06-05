Застрелился известный режиссер Леонид Кантер

Вечером, 4 июня, на хуторе Обирок Борзнянского района Черниговской области обнаружили тело известного режиссера, продюсера, путешественника и писателя Леонида Кантера.

Об этом пишет местное издание "Высокий вал".

Отмечается, что он покончил с собой, застрелившись.

Также эту информацию на своей странице в Facebook подтвердил бывший боец "Правого сектора", журналист Алексей Бык.

На странице черниговской полиции в Facebook сообщается, что на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, обнаружившая труп мужчины со сквозным огнестрельным ранение в челюсть.

"Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство и проверяются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении полиции.

Друг Кантера Александр Чуб на своей странице в Facebook написал, что погибший оставил предсмертную записку.

"К сожалению, то, что Леонид Кантер покончил жизнь самоубийством - правда. Он оставил письмо родным. Подозреваю, что это был его сознательный выбор", - написал Чуб.

В свою очередь лидер движения "С14" Евгений Карась отметил, что близкие друзья Леонида подтвердили, что у Кантера были серьезные семейные проблемы, по которым он мог пойти на такой шаг.

"Надеюсь, что эта гибель будет подробно расследована. Поскольку Кантер внес очень весомый вклад в борьбу с российской пропагандой и у него было много врагов. Кроме того, боролся с местной мафией, которая вырубала леса. Поэтому могли быть разные сложные версии убийства. Пока все выглядит как самоубийство", - добавил он.

Среди самых известных киноработ режиссера фильм о киборгах донецкого аэропорта "Добровольці божої чоти" и фильм, который вскоре выйдет в прокат о погибшем на Донбассе добровольце, оперном певце Василии Слипаке "Миф".

В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в художественный хутор - творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники.

Также он известен своими путешествиями по всему миру. Так он провел экспедиции через Тихий и Атлантический океаны, Северную и Южную Америки и Гималаи.

Напомним, ранее умер известный украинский хореограф и режиссер.