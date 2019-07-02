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Вторая серия "Сватов-6": где смотреть онлайн

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Во вторник, 2 июля, на украинском телеканале 1+1 стартует показ шестого сезона скандального сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95" (ООО "Кварталкино").

Вторая серия будет показана в 20:45 по киевскому времени. Эпизоды будут выходить ежедневно в эфире телеканала с понедельника по четверг. OBOZREVATEL предлагает узнать, где смотреть онлайн 2 серию "Сватов" (видео смотрите в конце новости).

Сваты

Сваты

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Шестой сезон сериала "Сваты", помимо эфиров телеканала будет также доступен на официальном сайте 1+1, а также на канале в YouTube.

О чем будет вторая серия шестого сезона "Сватов"

Женя и близнецы переезжают к бабушкам и дедушкам. Новая школа, новые друзья и новые конфликты с одноклассниками. Никита и Вика борются с двойными стандартами взрослых. Женя учит разговорному английскому учительницу. А в это время Сан Саныч Беркович становится жертвой собственного первоапрельского розыгрыша.

Смотреть "Сваты" 2 серия онлайн:

"Сваты": смотреть все серии онлайн:

Первую серию шестого сезона сериала показали на телеканале 1+1 в понедельник 1 июля. По сюжету в этом эпизоде Иван Будько решил заняться крупным цветочным бизнесом и вовлек в свою авантюру семью. Кроме того, в преддверии 8 марта Иван и его верный приятель Митяй пытаются удивить свои вторые половинки оригинальным подарком.

Вторая серия "Сватов-6": где смотреть онлайн

Кадр из сериала

Напомним, 27 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО "ТРК "Студия 1+1" и ООО "Киноквартал", назвав противоправными действия Госкино, Минкульта и СБУ относительно запрета показа сериала "Сваты". Этим самым он фактически разрешил транслировать сериал на украинских телеканалах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

  • Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

  • В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

  • Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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Тема
Запрет сериала "Сваты" в Украине
Персоны
студия "95 квартал"Федор Добронравов
Место
Украина
Теги
95 КварталСваты
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кто то эту дрянь смотрит? (с)
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