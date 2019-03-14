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Всеми любимый актер из ''Гарри Поттера'' оказался в инвалидном кресле

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Шотландский актер и комик Робби Колтрейн вот уже несколько лет страдает от острого артроза.

Как пишет Mirror, из-за непрекращающихся болей в колене звезда фильмов о Гарри Поттере оказался прикован к инвалидному креслу.

Всеми любимый актер из ''Гарри Поттера'' оказался в инвалидном кресле

Фото: mirror.co.uk

Согласно информации, 68-летний Колтрейн готовится к операции – врачи намерены восстановить сустав, чтобы актер снова получил возможность ходить самостоятельно. Прооперируют всеми любимого "егеря Хагрида" в США.

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Фильмография Робби Колтрейна насчитывает сегодня десятки ролей. Наиболее известными среди них являются образы Эдди "Фитца" Фитцжеральда в британском телевизионном сериале "Метод Крекера" и Рубеуса Хагрида в серии экранизаци книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Всеми любимый актер из ''Гарри Поттера'' оказался в инвалидном кресле

Фото: mirror.co.uk

С 1999 года Колтрейн женат на Роне Геммелл. У них есть двое детей, сын Спенсер и дочь Элис.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Эмма Уотсон снялась в довольно необычном видеоинтервью. В кадре компанию звезде "Гарри Поттера" составили котята, которые то и дело отвлекали ее от ответов.

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Гарри Поттерактеркино
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