В Украине появится первый зал MASTERCARD IMAX WITH LASER

Сеть кинотеатров Multiplex - лидер рынка кинопроката и международная платежная система Mastercard подписали договор о сотрудничестве.

В рамках договоренностей Mastercard получил эксклюзивную возможность кобрендинга с первым в Украине залом IMAX WITH LASER, который расположен в Multiplex Lavina Mall. Подобный формат сотрудничества станет уникальным в Украине.

“Для нашей страны кобрендинг - это новый формат сотрудничества, хотя по всему миру он довольно популярен. К примеру, в Берлине с 2015 года Mercedes-Benz Arena носит имя автомобильного бренда Mercedes-Benz, и их контракт рассчитан на 20 лет. Red Bull Arena в Лейпциге с 2010 года называется именем австрийской компании Red Bull, и таких коллабораций множество. В Украине первым подобным партнерством станет зал Multiplex IMAX WITH LASER, который будет носить имя международной платежной системы MasterCard”- генеральный директор сети кинотеатров Multiplex, Виталий Писаренко.

Системой IMAX WITH LASER оборудовано всего лишь 58 залов в мире, которые находятся в кинотеатрах городов Лос-Анджелеса, Лондона, Дубая, Берлина. В Киеве зал заработал для зрителей 24 апреля.

"Для Mastercard тема кино актуальна и близка. По результатам опроса Mastercard, определяющего самые популярные сферы интересов картодержателей, кинотеатры и фильмы – в ТОП passion-категориях среди европейцев. В Украине же кино возглавляет этот рейтинг, что не удивительно, ведь, по нашим данным, более 68% украинцев посещают кинотеатры. Учитывая такой интерес потребителей, мы решили создать максимально комфортные условия для полного погружения зрителя в мир своих любимых героев. С запуском уникального для украинского рынка кинозала "MASTERCARD IMAX WITH LASER " мы сможем подарить бесценные эмоции и лучший опыт потребителям, ведь с Mastercard они всегда получают больше", – отметила Наталья Байдала, директор по маркетингу Mastercard в Украине.

В новом зале присутствует 21 метровый экран, который достигает размеров сравнимых с одним футбольным-мини полем. Параметры полотна специально разработаны для максимального восприятия человеком изображения под разными углами, независимо от посадочного места зрителя. Всего в зале 287 комфортных кресел, которые созданы для приятного отдыха во время просмотра даже самого длительного фильма.

Благодаря проектору изображение наполнено максимальной палитрой цветов и оттенков. Такой визуальный эффект влияет на восприятие и не дает возможности упустить даже второстепенный момент из сцены на экране. Насыщенность изображения захватывает, а привычный серый "киношный" цвет, в новом зале, будет действительно черным. Поэтому для такого формата трансляции изображения, создатели фильмом предусматривают вечерние и ночные съемки, которые просто захватывают воображение зрителя.

Еще одной важной особенностью зала является звук, который в два раза громче уже всем привычного. Специальная акустическая система от IMAX WITH LASER поражает чистотой, и даже самые требовательные зрители оценят качество. 12 канальная акустическая система включает дополнительные боковые и верхние каналы, поэтому, когда на экране показывается экшн с преследованием, громкими выстрелы - вы точно не сможете уснуть, ведь минимальный звук с рации полицейского, или телефонный звонок из сюжета будет ощущаться будто возле уха. Например, в стандартном зале с трансляцией 2D, 3D находится 5 канальная система, поэтому представьте, как звучит зал MASTERCARD IMAX WITH LASER .

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