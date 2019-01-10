В Москве нашли мертвым сына легендарного создателя армянского кино: что известно

В Москве 10 января нашли мертвым сына создателя армянского кино Кирилла Бек-Назарова.

По данным Telegram-канала Mash, его тело находилось на кровати в его квартире в Тверском районе российской столицы.

Уточняется, что признаков насилия на теле 84-летнего мужчины не было. Причины и обстоятельства смерти уточняются.

Его отцом являлся известный режиссер Амо Бек-Назаров, который создал первый армянский художественный фильм "Намус". Он мечтал экранизировать пьесу драматурга Шанта "Старые боги", и даже наметил актеров-армян, которых можно было привлечь к участию в фильме. Однако идее не было суждено осуществиться.

Бек-Назаров с сыном Кириллом kino-teatr

Режиссерский дебют Амо Бека состоялся в советское время. В 1921 году он возглавил киносекцию Наркомпроса Грузии, был директором и художественным руководителем этой секции, а затем Госкинопрома Грузии. Позже он был лауреатом Сталинской премии. Самые известные его работы — "Пэпо", "Шор и Шоршор".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве скончался знаменитвый режиссер Юрий Кушнерев, известный работой над картинами "Мимино", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза".