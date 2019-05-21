"В лицо нам плюнули!" Финал "Игры престолов" взбесил фанатов

20 мая состоялась премьера финальной серии культового сериала "Игра Престолов". Многие поклонники саги остались недовольны тем, как завершилась история. Они считают, что сценаристы недоработали и могли сделать лучше.

Отметим, что на сайте change.org появилась петиция с требованием "переснять" сезон.

Дейнерис Таргариен (кадр из фильма) PlayGround

"Сами так высоко подняли планку, так держать надо было до конца. А они что?! В лицо нам плюнули! Два года голову ломали, как побыстрее закончить! Ой, нам тут скучно с вами стало, нате вам манную кашу с комочками, чтоб с голоду не подохли, а мы побежали космос снимать. Гадство да и только. Надежда на Мартина", "Советую не смотреть 6 серию, дабы окончательно не разочароваться в сериале!", "Последний сезон явно был лишним. Даже диалоги нормально не прописаны. Уровень ментовских сериалов по НТВ", - пишут в сети.

Где смотреть 6 серию

На следующий день после выхода на языке оригинала появится русская озвучка. Качественный перевод делает студия LostFilm. Украинский перевод обычно выходит на следующий день после премьеры.

Легально посмотреть "Игру престолов" в Украине можно через следующие ресурсы: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv и Sweet.tv. Эти сервисы не нарушают авторские права и законодательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, шестая серия финального сезона сериала "Игры престолов" с русским переводом появилась со значительной задержкой, что вызвало ажиотаж в сети. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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