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"В лицо нам плюнули!" Финал "Игры престолов" взбесил фанатов

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20 мая состоялась премьера финальной серии культового сериала "Игра Престолов". Многие поклонники саги остались недовольны тем, как завершилась история. Они считают, что сценаристы недоработали и могли сделать лучше.

Отметим, что на сайте change.org появилась петиция с требованием "переснять" сезон.

Дейнерис Таргариен (кадр из фильма)

Дейнерис Таргариен (кадр из фильма)

PlayGround

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"Сами так высоко подняли планку, так держать надо было до конца. А они что?! В лицо нам плюнули! Два года голову ломали, как побыстрее закончить! Ой, нам тут скучно с вами стало, нате вам манную кашу с комочками, чтоб с голоду не подохли, а мы побежали космос снимать. Гадство да и только. Надежда на Мартина", "Советую не смотреть 6 серию, дабы окончательно не разочароваться в сериале!", "Последний сезон явно был лишним. Даже диалоги нормально не прописаны. Уровень ментовских сериалов по НТВ", - пишут в сети.

"В лицо нам плюнули!" Финал "Игры престолов" взбесил фанатов
"В лицо нам плюнули!" Финал "Игры престолов" взбесил фанатов
"В лицо нам плюнули!" Финал "Игры престолов" взбесил фанатов

Где смотреть 6 серию

На следующий день после выхода на языке оригинала появится русская озвучка. Качественный перевод делает студия LostFilm. Украинский перевод обычно выходит на следующий день после премьеры.

Легально посмотреть "Игру престолов" в Украине можно через следующие ресурсы: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv и Sweet.tv. Эти сервисы не нарушают авторские права и законодательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, шестая серия финального сезона сериала "Игры престолов" с русским переводом появилась со значительной задержкой, что вызвало ажиотаж в сети. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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