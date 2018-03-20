Создатели "Игры престолов" снимут сериал о Чернобыле

Телеканал HBO, который занимается производством культового сериала "Игра престолов", совместно со Sky снимет мини-сериал "Чернобыль".

Эта многосерийная кинолента будет посвящена аварии на атомной электростанции, передает издание Coming Soon.

Сюжет пока не уточняется, известно лишь, что в фокусе окажутся люди, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии и расследовании с целью выяснения ее обстоятельств.

Ключевые роли исполнят популярные голливудские актеры - Стеллану Скарсгарду досталась роль заместителя председателя Совета Министров СССР Бориса Щербины, назначенного главой правительственной комиссии по ликвидации последствий катастрофы.

Стеллан Скарсгард Fan World

Также в проекте будут задействованы Эмили Уотсон, которая сыграет физика Ульяну Хомюк, и Джаред Харрис, получивший роль химика Валерия Легасова. Последний прибыл к разрушенной станции одним из первых и получил значительную дозу радиации. Именно он предложил состав смеси, которой был засыпан горящий реактор, что предотвратило дальнейшее распространение радиоактивных материалов.

Эмили Уотсон Вокруг ТВ

Постановщиком назначен Йохан Ренк, ранее работавший над созданием некоторых эпизодов сериала "Родословная". Дата релиза проекта пока не уточняется.

Как сообщал "Обозреватель", ранее радиоактивным отходам из Чернобыля нашли необычное применение.