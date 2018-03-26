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"Симпсоны" перевели на закарпатский диалект: забавное видео

1.4тЧитать новость на украинском

В Украине культовый мультсериал "Симпсоны" перевели на закарпатский диалект.

Этим занялась команда юмористов из Мукачево под названием Munkach Bloggers. Забавный ролик они опубликовали на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Серию назвали "Сімпсони з Чинадієва". По версии украинских юмористов, Гомер имеет имя Золи, Мардж - Морика.

"Симпсоны"

Кадр из видео

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В Украине перевели известные фразы из легендарных фильмов на закарпатский диалект: видеофакт

Видео наполнено яркими фразами типа "ниякого мняса, говіння ся начало" или "богатирські плечі", а персонажи очень смешно обсуждают бытовые проблемы на закарпатском диалекте.

Посмотреть ролик можно здесь:

Как сообщал "Обозреватель", ранее "Симпсоны" назначили Путина госсекретарем США.

Место
Украина
Объект
Симпсоны
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