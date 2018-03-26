"Симпсоны" перевели на закарпатский диалект: забавное видео

В Украине культовый мультсериал "Симпсоны" перевели на закарпатский диалект.

Этим занялась команда юмористов из Мукачево под названием Munkach Bloggers. Забавный ролик они опубликовали на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Серию назвали "Сімпсони з Чинадієва". По версии украинских юмористов, Гомер имеет имя Золи, Мардж - Морика.

"Симпсоны" Кадр из видео

Видео наполнено яркими фразами типа "ниякого мняса, говіння ся начало" или "богатирські плечі", а персонажи очень смешно обсуждают бытовые проблемы на закарпатском диалекте.

Посмотреть ролик можно здесь:

Как сообщал "Обозреватель", ранее "Симпсоны" назначили Путина госсекретарем США.