"Симпсоны" перевели на закарпатский диалект: забавное видео

В Украине культовый мультсериал "Симпсоны" перевели на закарпатский диалект.
Этим занялась команда юмористов из Мукачево под названием Munkach Bloggers. Забавный ролик они опубликовали на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Серию назвали "Сімпсони з Чинадієва". По версии украинских юмористов, Гомер имеет имя Золи, Мардж - Морика.
"Симпсоны"
Кадр из видео
Видео наполнено яркими фразами типа "ниякого мняса, говіння ся начало" или "богатирські плечі", а персонажи очень смешно обсуждают бытовые проблемы на закарпатском диалекте.
Посмотреть ролик можно здесь:
Как сообщал "Обозреватель", ранее "Симпсоны" назначили Путина госсекретарем США.