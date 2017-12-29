Путин в жутком видео поздравил американцев с Новым годом

Создатели культового сериала "Черное зеркало" опубликовали анонс четвертого сезона, в котором вспомнили и президента России Владимира Путина.

Трейлер нового сезона был опубликован на YouTube-канале стримингового сервиса Netflix.

Ролик состоит из жутких моментов 2017 года и кадров из предыдущих сезонов сериала. При этом на фоне звучит песня Happy New Year группы Abba.

Также в видео есть новогоднее поздравление Владимира Путина, который обращается к жителям США.

"Уважаемые граждане Америки, дорогие друзья, будущее ярче, чем когда-либо", - говорит он в ролике.

Как сообщал "Обозреватель", ранее у Путина назвали главные разочарования 2017 года.