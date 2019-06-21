Продолжение "Игры престолов": чем удивит HBO в новой версии сериала

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела "Игра престолов", в котором действие будет развиваться за тысячи лет до событий, освещенных в саге. Интересно, что в приквеле не появятся герои оригинальной истории.

Существует неофициальное название шоу – "Долгая ночь". Также появилась еще одна версия названия – "Кровавая луна". Всего ожидается четыре-пять сезонов приквела. Компания AMEDIATEKA обнародовала ряд интересных фактов о "продолжении" сериала "Игра престолов"

Игра Престолов TVKinoRadio

О чем проект

Приквел канал HBO планировал запустить после завершения "Игры престолов", съемки пилотного эпизода уже одобрены. Действие будет развиваться до возникновения политического образования Семь Королевств на континенте Вестерос.

Пока у проекта нет названия, но сам Джордж Мартин предложил вариант "Долгая ночь". По всей видимости сериал расскажет об одном из важнейших событий в хронике Вестероса, когда континент объяли тьма и холод, что дало преимущество Белым ходокам для нападения.

Когда выйдет

HBO пока официально не объявил точную дату релиза приквела, но уже известно, что новый сериал зрители увидят не раньше 2020-го.

Шоураннером приквела стала Джейн Голдман. Вместе с Джорджем Мартином она продумала сюжет пилотного эпизода и уже самостоятельно сочинила его сценарий. Голдман известна по работе над такими фильмами, как "Kingsman: Секретная служба" и "Люди Икс: Первый класс".

"Игра престолов" - Санса, Бран, Джон, Арья Instagram@gotinsider

Сколько денег потратят на первый сезон

По словам топ-менеджера HBO Франчески Орси, канал планирует потратить на все эпизоды приквела не меньше 50 млн долларов. Грядущий проект будет ощутимо дороже, чем первые сезоны оригинальной "Игры престолов".

Продолжит ли приквел сюжет "Игры престолов"?

Нет, как утверждают руководители HBO, после восьмого сезона "Песнь льда и пламени" на телевидении окончательно завершена. Никаких возрождений, перезапусков и спин-оффов. Приквел раскроет "ужасающие секреты Вестероса, настоящее происхождение Белых ходоков, тайны Востока и легенду Старков".

По словам разработчиков, всего будет пять приквелов. У каждого – свой ведущий сценарист: Джейн Голдман, Макс Боренштейн ("Конг: Остров Черепа"), Брайан Хелгеленд (оскароносный автор "Секретов Лос-Анджелеса"), Карли Рэй ("Мир Дикого Запада", "Оставленные") и Брайан Когман ("Игра престолов").

Как сообщал OBOZREVATEL, сага "Игра престолов" закончилась 20 мая – эпизод вышел на стриминговых платформах с задержкой, что возмутило фанатов "Игры". Также многие поклонники сериала остались недовольны тем, как завершилась история. Из-за этого был предложен альтернативный финал.

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