Какие сцены из сериала "Чернобыль" сняли в Украине: названы места

Большинство сцен рейтингового сериала "Чернобыль" о взрыве на ЧАЭС, созданного американским каналом НВО и британской компанией Sky, отсняли в Литве, однако в нем также появляется и часть украинских локаций и актеров.

"BBC News Украина" узнало, где происходили и как проходили съемки сериала, в которой киевской студии рисовали модель ЧАЭС, а также кто из иностранных актеров посетил Украину.

От одежды до домов

Сериал "Чернобыль" получил немало положительных отзывов именно за детальное воспроизведение картин быта Советского Союза 80-х годов. Так, создателям пришлось показать не просто времена СССР, а именно 1986 год.

"Перешивали пуговицы и погоны, чтобы все соответствовало тому времени и тому составу военных", — рассказал актер Владимир Пантелюк, сыгравший роль в сцене сериала, где эвакуируют население из Припяти. Кадры появляются в конце третьего эпизода.

Как в Украине снимали сериал "Чернобыль" HBO.COM

Чтобы найти аутентичные локации, создатели сериала отправились в страны с советской историей, рассказывает о работе над "Чернобылем" продюсер сериала Сенна Уоленберг.

Как в Украине снимали сериал "Чернобыль" BBC / SKY UK LTD / HBO

Авторы рассматривали Украину как место, где произошла катастрофа. Впрочем сделать большинство съемок в стране не удалось — здесь не действуют налоговые льготы для иностранных кинопроизводителей. Как, например, в Литве, где и сняли 70% сериала. Однако и украинские локации в сериале появляются: например, сцены, в которых принял участие Пантелюк, снимали на Подоле в Киеве, рядом с кинотеатром "Октябрь".

"Эпизод, который в сериале продолжался 5-7 секунд, снимали 7 часов. Массовка вся была украинская. Тогда мы еще не знали, что этот сериал снимает HBO", - рассказал актер.

Институт гидробиологии НАН Украины BBC / NARCOTICQ WIKIPEDIA.ORG

Также в сериале появляются кадры с Киевским морем и городом Припять. В Киеве, кроме Подола, снимали на Оболони - в Институте гидробиологии, на улицах Терещенковской, на Крещатике, в кадрах есть здания Киевской госадминистрации, помещения университетов КПА и НАУ.

В Украине сериал "Чернобыль" снимали несколько недель — процесс обеспечивала украинская компания Radioaktive. В Киев на съемки приезжали Стеллан Скарсґорд, Джаред Харрис, Эмили Уотсон и Джесси Бакли.

Как в Украине снимали сериал "Чернобыль" BBC / SKY UK / HBO

Перекрывали улицы

В прошлом году, в июне, часть эпизодов сняли на улице Богдана Хмельницкого, в кварталах от Пушкинской до Владимирской. Там на период съемок перекрывали движение и пускали транспорт тех времен.

Во время съемок изменялись вывески и названия ведомств и магазинов: информагентство "Укринформ" стала "Музыкальной школой №132", а вместо лайт-боксов появились агитплакаты и стенды с газетой "Правда".

ЧАЭС из Украины

Большая часть натурных съемок проходила на Игналинской АЭС в Литве, имеющая похожие реакторы, как и Чернобыльская. Впрочем, в сериале есть кадры и с ЧАЭС. Это творение киевской студии Postmodern digital.

модель ЧАЭС BBC / POSTMODERN DIGITAL

Виды станции, территории вокруг нее - это компьютерная модель. Ее создавали еще в 2013 году для другого сериала о Чернобыле под названием "Мотыльки". HBO доработало и использовало украинский компьютерную графику.

"Это круто смотреть сериал HBO и видеть свою работу. Чтобы воспроизвести модель станции, мы изучали архивные фото, вычисляли масштабы, разбирались в работе реактора, чтобы все выглядело по-настоящему", — рассказывает о работе над моделью ЧАЭС руководитель Postmodern digital Егор Борщевский.

За спецэффекты в 2014 году украинский сериал "Мотыльки" номинировали на престижную голливудскую премию VES Awards, которую также называют "Оскаром" в мире визуальных эффектов. Впрочем тогда награду получила "Игра престолов".

Ранее OBOZREVATEL публиковал список фильмов об аварии на ЧАЭС, кроме популярного сериала.

Также OBOZREVATEL писал, что инженер ЧАЭС отметил ляпы HBO с "Чернобылем" и назвал ряд плюсов.

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