"Никакого злого КГБ!" Пропагандист попался на возмутительной лжи о смерти героя "Чернобыля"

Телеведущий пропагандистского канала "России 24" Станислав Натанзон пообещал извиниться за ложь в эфире об одном из главных героев сериала "Чернобыль".

Ранее он заявил, что один из главных расследователей катастрофы академик Валерий Легасов якобы свободно высказывал свое мнение в советских СМИ и даже напечатал статью в главной газете страны — "Правде".

“Академик Легасов действительно участвовал в ликвидации аварии и затем выступал с критикой того, как в Советском Союзе устроена атомная отрасль. Но не делал это тайно! Он выступал публично. Вот, например, его большая статья в газете “Правда”, — продолжил ведущий и показал ту самую газету со статьей Легасова.

Но, как это часто бывает на российских федеральных каналах, пропагандист разоблачал вранье при помощи собственного вранья, пишет "The moscow times".

Кадр из "Чернобыля". Легасов - справа

"Академик Легасов действительно написал статью для “Правды” в 1987 году, но редакции она не понравилась, ее не опубликовали. К тому моменту Легасов чувствовал себя затравленным: в Академии наук не принимали его идей, Михаил Горбачев отказался присуждать ему почетное звание героя социалистического труда (хотя наградил тех, кто с Легасовым работал в Чернобыле). После одного из совещаний в Академии Легасов повесился. И спустя две недели после смерти его статью всё-таки отправили в печать в 1988", - говорится в статье.

На очередной фейк от гостелевидения также обратил внимание журналист "Дождя" Илья Шепелин. В ответ на его замечания, Натанзон признал, что не проверил информацию, но добавил, что "истории это не меняет и никакое злое КГБ не доводило Легасова до самоубийства".

Реальный академик Валерий Легасов

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников отметил, что "Чернобыль" от HBO вскрыл страшные тайны СССР. При этом многие кинулись искать ляпы и несоответствия в сериале и в жизни.

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