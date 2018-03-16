Несуразный сюжет и плохие актеры: украинцы раскритиковали новую "Лару Крофт"

Украинские зрители раскритиковали нашумевший фильм "Расхитительница гробниц: Лара Крофт", премьера которого в стране состоялась в среду, 14 марта.

В первую очередь многих смутила замена главной актрисы предыдущих фильмов о Ларе Крофт - легендарной Анджелины Джоли на молодую актрису Алисию Викандер, которая и стала героиней ленты в 2018 году. Также среди недостатков ленты - "несуразность сюжета и логические "ляпы". Об этом написал журналист Виктор Сокуренко в блоге, опубликованном на "Обозревателе".

"Прекрасная Джоли так сроднилась со своей героиней Ларой Крофт, что смена актрисы в фильме 2018 года выглядит авантюрой похлеще, чем борьба юной девушки в шортиках с вооруженными бандитами. Ожидаемой актерской игры, увы, нет. Алисия Викандер - хорошая актриса, и она действительно старалась что-то сыграть, но миссия изначально была невыполнима", - отметил журналист.

Алисия Викандер в роли Лары Крофт Le Figaro

"Алисии предстояло войти в роль тинейджера-терминатора, который ломает своим телом мощные деревья, после чего встаёт и голыми руками скручивает хорошо подготовленного боевика. По сценарию, Ларе положено показывать какие-то эмоции, но сам сценарий при этом настолько дьявольски глуп, что любые эмоции, кроме "покер фейса", вызывают у зрителей приступ гомерического хохота. Викандер хоть и отличная актриса, но ни разу не Анджелина Джоли. Ни формами, ни харизмой она с Джоли не сравнится. Да, фильмы с Анджелиной тоже не блистали железной логикой, но кому интересна логика, когда на экране бегает в обтягивающей майке такая красотка?" - высказал свое мнение Сокуренко.

Также журналист "прошелся" по другим актерам, сыгравшим в ленте, и режиссеру Роугу Утхаугу:

"За исключением Лары Крофт, все персонажи, сколько бы экранного времени им не было отведено, старательно держат на лице одну и ту же гримасу, вне зависимости от эмоций, которые изображают. Шутки ради, можем еще предположить, что дело тут еще и в личности режиссера ленты Роуга Утхауга. Возможно, этот норвежский парень просто окружал себя на съемочной площадке привычной компанией скупых на эмоции викингов", - отметил журналист.

"В ленте образца 2018 года логические ляпы и несуразность сюжета прикрывать было нечем, зато со спецэффектами, локациями и сценами драк в фильме все хорошо. Пусть не всегда соблюдены законы физики и здравого смысла, но красиво. Чего не скажешь про операторскую работу. Трясущаяся камера, судя по всему, была призвана создать эффект присутствия в кадре, но в сочетании с 3D обеспечила вестибулярному аппарату зрителя изрядную проверку на прочность", - раскритиковал картину журналист.

Алисия Викандер в роли Лары Крофт Le Figaro

Помимо этого, он также сделал своеобразный вывод после просмотра "Лары Крофт", посоветовав зрителям идти в кинотеатр с заранее подготовленным саркастическим настроем.

"Стоит ли идти на "Лару Крофт"? Обязательно. Хорошей большой компанией, с пивом и саркастическим настроением. Лучшего фильма для того, чтобы начать его критиковать прямо в зале, просто не придумаешь", - подытожил он.

Отметим, в 2001 году режиссер Саймон Уэст снял фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли в главной роли. При бюджете в 115 миллионов долларов картина собрала почти 275 миллионов. После такого успеха в студии Paramount Pictures приняли решение снять продолжение ленты, которое вышло на экраны в 2003 году. После длительного перерыва кинокомпания Warner Bros. ("Уорнер Бразерс") приобрела права на "Лару Крофт" и сняла третью, обновленную часть истории о девушке-археологе под названием "Tomb Raider: Лара Крофт".

Как сообщал "Обозреватель", исполнительница главной роли в фильме "Расхитительница гробниц: Лара Крофт" Алисия Викандер является обладательницей престижной кинопремии "Оскар". В 2016 году она стала победительницей в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в ленте "Девушка из Дании".