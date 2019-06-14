"Не думали о последствиях": скандал с обнаженной фотосессией в Чернобыле получил продолжение

Блогерша Вероника Рочева, которая угодила в скандал из-за обнаженной фотосессии в районе Чернобыльской АЭСпосле выхода сериала "Чернобыль", снималась в другой локации с похожей обстановкой.

Об этом она заявила в комментарии "Лайфу" после того, как пользователи начали хейтить ее в социальных сетях из-за неуважения к погибшим в катастрофе.

"Съемка была сделана на заброшенке в Новосибирске. Просто поставили локацию (Припять), не задумываясь о последствиях. Мы не думали, что будет столько негатива", — пожаловалась блогерша.

Вероника Рочева в маске Instagram@nz.nik

Она пояснила, что сериал HBO "Чернобыль" вдохновил ее на эту съемку. Девушка как раз снимала блог на тему экологии, а после этого устроила фотосессию. По ее словам, "некоторые моменты там напоминали Припять", потому и поставила такую геолокацию.

"Мы думали, друзья посмотрят и все. Мы не хотели как-то оскорбить людей, которые пережили такую масштабную трагедию. Мы проявляем глубокое сочувствие ко всей этой истории", — резюмировала она.

Скандальная фотосессия Рочевой Instagram@nz.nik

Блогер Вероника Рочева Instagram@nz.nik

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