"Не думали о последствиях": скандал с обнаженной фотосессией в Чернобыле получил продолжение

Блогерша Вероника Рочева, которая угодила в скандал из-за обнаженной фотосессии в районе Чернобыльской АЭСпосле выхода сериала "Чернобыль", снималась в другой локации с похожей обстановкой.
Об этом она заявила в комментарии "Лайфу" после того, как пользователи начали хейтить ее в социальных сетях из-за неуважения к погибшим в катастрофе.
"Съемка была сделана на заброшенке в Новосибирске. Просто поставили локацию (Припять), не задумываясь о последствиях. Мы не думали, что будет столько негатива", — пожаловалась блогерша.
Вероника Рочева в маске
Instagram@nz.nik
Она пояснила, что сериал HBO "Чернобыль" вдохновил ее на эту съемку. Девушка как раз снимала блог на тему экологии, а после этого устроила фотосессию. По ее словам, "некоторые моменты там напоминали Припять", потому и поставила такую геолокацию.
"Мы думали, друзья посмотрят и все. Мы не хотели как-то оскорбить людей, которые пережили такую масштабную трагедию. Мы проявляем глубокое сочувствие ко всей этой истории", — резюмировала она.
Скандальная фотосессия Рочевой
Instagram@nz.nik
Блогер Вероника Рочева
Instagram@nz.nik
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019 Далее эпизоды выходили по понедельникам - всего 5 серий.
В Украине в связи с популярностью заявили, что это может привлечь туристов со всего мира, что положительно повлияет на украинскую экономику.
Кроме того, сериал стал самым популярным на сайте IMDb, что является настоящим показателем качества.
Однако в России картину признали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и лжи.
В частности, ленту раскритиковали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Позже появилось объяснение, почему Кремль так набросился на сериал HBO. Дело заключается в том, что он продемонстрировал цену лжи власти СССР, а теперь и России.
В компаниях, которые организуют туры в зону отчуждения, заявили о 30-40% росте количества туристов после окончания сериала.
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