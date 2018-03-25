"Крошечный, лысый фашист": "Симпсоны" назначили Путина госсекретарем США

В новом эпизоде мультсериала "Симпсоны" президента России Владимира Путина назначили госсекретарем Соединенных Штатов Америки.

Тизер новой серии, которая получила название "История о двух Трампах", был опубликован на Youtube-канале Animation on FOX (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Сюжет серии начинается с ухода сотрудников администрации президента из Белого дома. Бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что президент США Дональд Трамп "даже не знает, где находится Северная Корея".

Дональд Трамп в "Симпсонах" Кадр из видео

После этого глава США просыпается в окружении газет, на одной из которых виден заголовок, что Владимир Путин "провозгласил себя госсекретарем США".

Трамп читает секретное досье и восклицает: "Это правда? Россия делает ужасные вещи?" Затем он звонит Путину, называет его "крошечным, лысым фашистом" и просит оставить в покое "великую страну".

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