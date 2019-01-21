Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм 2018 года

"Американская гильдия продюсеров" назвала биографическую картину "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли лучшим фильмом 2018 года.

Такое решение эксперты в области кино приняли в ходе 30 церемонии премий ассоциации, которая прошла 19 января в Лос-Анджелесе, отмечается в Twitter.

The Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures



WINNER: #GreenBookMovie: Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly @NickVallelonga #PGAAwards ✨ pic.twitter.com/2PuITR1VYQ — Producers Guild (@producersguild) 20 січня 2019 р.

Примечательно, что работа Питера Фаррелли ранее также была названа одним из претендентов на главную кинопремию — "Оскар-2019". Сюжет "Зеленой книги" повествует о малообразованном итальянце Тони, который в 1962 году теряет работу вышибалы в клубе. С большой неохотой он устраивается водителем к утонченному пианисту-афроамериканцу Дону Ширли. Вместе они отправляются в тур по Америке. Имея совершенно разные идеалы, эрудированному пианисту и грубому вышибале тяжело ужиться вместе, но проблемы сегрегации и ужасающая несправедливость, с которыми они сталкиваются в дороге, объединяют их.

В ходе юбилейной церемонии наградами были отмечены и другие картины: Лучшим анимационным фильмом назвали ленту "Человек-паук: Вокруг вселенной", лучшим драматическим сериалом — "Американцы", а лучшим комедийным — "Удивительная миссис Мейзел".

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Номинанты на премию "Оскар" будут объявлены 22 января, а 91-я церемония вручения золотых статуэток состоится 24 февраля в Голливуде.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Американская киноакадемия рассматривает вариант проведения 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" без ведущего. Отмечается, что если организаторы не найдут подходящую кандидатуру на место комика Кевина Харта — это будет первый раз за последние 30 лет, когда премию проведут в формате шоу SNL (Saturday Night Live — вечерняя музыкально-юмористическая передача), где ведущими были бы сразу несколько приглашенных актеров.

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