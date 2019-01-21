МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
раскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости

Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм 2018 года

1.1тЧитать материал на украинском

"Американская гильдия продюсеров" назвала биографическую картину "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли лучшим фильмом 2018 года.

Такое решение эксперты в области кино приняли в ходе 30 церемонии премий ассоциации, которая прошла 19 января в Лос-Анджелесе, отмечается в Twitter.

Примечательно, что работа Питера Фаррелли ранее также была названа одним из претендентов на главную кинопремию — "Оскар-2019". Сюжет "Зеленой книги" повествует о малообразованном итальянце Тони, который в 1962 году теряет работу вышибалы в клубе. С большой неохотой он устраивается водителем к утонченному пианисту-афроамериканцу Дону Ширли. Вместе они отправляются в тур по Америке. Имея совершенно разные идеалы, эрудированному пианисту и грубому вышибале тяжело ужиться вместе, но проблемы сегрегации и ужасающая несправедливость, с которыми они сталкиваются в дороге, объединяют их.

В ходе юбилейной церемонии наградами были отмечены и другие картины: Лучшим анимационным фильмом назвали ленту "Человек-паук: Вокруг вселенной", лучшим драматическим сериалом — "Американцы", а лучшим комедийным — "Удивительная миссис Мейзел".

Новости
Документальный фильм об Украине получил престижную награду в США

Номинанты на премию "Оскар" будут объявлены 22 января, а 91-я церемония вручения золотых статуэток состоится 24 февраля в Голливуде.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Американская киноакадемия рассматривает вариант проведения 91-й церемонии вручения кинопремии "Оскар" без ведущего. Отмечается, что если организаторы не найдут подходящую кандидатуру на место комика Кевина Харта — это будет первый раз за последние 30 лет, когда премию проведут в формате шоу SNL (Saturday Night Live — вечерняя музыкально-юмористическая передача), где ведущими были бы сразу несколько приглашенных актеров.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
США
Теги
киносоцсетиTwitter
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Л... Виталий
Л... Виталий
Фильм бомба!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги