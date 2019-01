Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм 2018 года

"Американская гильдия продюсеров" назвала биографическую картину "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли лучшим фильмом 2018 года.

Такое решение эксперты в области кино приняли в ходе 30 церемонии премий ассоциации, которая прошла 19 января в Лос-Анджелесе, отмечается в Twitter.

The Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures



WINNER: #GreenBookMovie: Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly @NickVallelonga #PGAAwards ✨ pic.twitter.com/2PuITR1VYQ