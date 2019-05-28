"Фильм о спасении шкур": в росСМИ рассказали о вранье HBO с "Чернобылем"

В российских СМИ раскритиковали нашумевший сериал "Чернобыль" американского канала HBO об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. В частности, картину назвали "фильмом о спасении шкур, а не душ".

Так, журналист Александр Коц указал на "ошибки", которые якобы допустили производители сериала с целью "пропаганды". Об этом сообщила "Комсомольская правда".

"Я жил в Припяти несколько дней в 2006-м, не помню там ни одной застекленной лоджии. Да и о стеклопакетах в 1986 году даже представления не имели. "Клюквенные" сцены с голыми шахтерами, трясущими пенисами у 4 энергоблока – на совести авторов. Это сериал о том, как карьеристы из политбюро спасают свои шкуры ценой жизней униженных и порабощенных людей", – разразились критикой в росСМИ.

Сериал "Чернобыль" Скриншот (YouTube)

Также журналист добавил, что сценаристы преднамеренно исковеркали события 1986 года и изменили детали, из-за чего сериал потерял свою глубину.

"И дело не в сгущении красок, где это совершенно необязательно – в искусственной, не к месту патетике, теряется что-то важное и глубокое. И Бог с ними, с неточностями и ляпами. Просто по духу это не фильм о героизме русских людей, спасших мир от катастрофы", – подчеркнул он.

"Безупречный с пропагандистской точки зрения фильм. Но без человеческого нерва, от которого бы защемило сердце. Это просто несколько серий от американских киномонстров", – подытожил Коц.

Смотреть сериал "Чернобыль" онлайн: подробности

Сериал состоит из пяти эпизодов. Режиссером проекта стал швед Юхан Ренк, известный такими работами, как "Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипами для Мадонны и Рианны.

Сериал "Чернобыль" Скриншот (YouTube)

1 серия появилась в сети 6 мая 2019 года. В Украине он доступен для легального просмотра на стриминговых платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию "Амедиатека".

2 серия "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие" (Please Remain Calm) вышла в эфир 13 мая.

Третья серия вышла на экраны в понедельник, 20 мая. Она называется "Откройся, Земля".

Четвертая серия ленты "Счастье всего человечества" появилась во вторник, 28 мая. Пятый эпизод выйдет на экраны 3 июня 2019-го под названием "Вечная память".

Смотрите трейлер сериала "Чернобыль" ниже:

Как сообщал OBOZREVATEL, британский обозреватель Адриан Генниган написал для израильского издания Haaretz, что "Чернобыль" лучше "Игры престолов", которая закончилась в ночь с 19 на 20 мая.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал