Эмилия Кларк рассказала о финале восьмого сезона "Игры престолов"

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", прокомментировала сюжет восьмого сезона, который станет последним и выйдет на экраны в 2019 году.

"Я была просто шокирована. От мысли о том, что у кого-то останется долгий привкус от того, кем является Дейенерис", - цитирует актрису The Huffington Post.

Ранее кровавую развязку "Игры престолов" анонсировала вице-президент HBO Франческа Орси, которая заявила, что в финальном эпизоде восьмого сезона многие главные герои погибнут.

"Я творю жуткие дела. Вы поймете, что я имею в виду, когда увидите все своими глазами",— сказала Кларк.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что стала известна дата свадьбы Кита Харингтона и Роуз Лесли.Как сообщают западные СМИ, церемония пройдет в замке Абердиншир и будет выдержана в традиционном шотландском стиле.