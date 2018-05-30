Джоли в халате и с рогами: появились первые кадры со съемок "Малифисенты-2"

Во вторник, 29 мая, начались съемки второй части фильма "Малифисента".

Главную роль в киноленте играет культовая голливудская актриса Анджелина Джоли, ее напарницей по съемочной площадке является Эль Фаннинг. Именно она поделилась забавными кадрами со съемок в своем Instagram-аккаунте.

На фотографиях Фэннинг позирует с Джоли. Они стоят с черными рогами на голове (атрибут главной героини - Малифисенты, которую и играет Анджелина. - Ред.) и в белых халатах.

Ultimate Photobomb #Maleficent2 Публикация от Elle Fanning (@ellefanning) 29 Май 2018 в 10:25 PDT

В сиквеле "Малефисента-2" обе актрисы появятся в образах своих прежних персонажей, как и некоторые другие их коллеги, снимавшиеся в "Малефисенте". Эль Фаннинг сыграет принцессу Аврору, Сэм Райли снова сыграет Диаваля, Имельда Стонтон — Нотграсс, Джуно Темпл — Фислвит, а Лесли Манвилл — Флитл.

К актерскому составу присоединятся Мишель Пфайффер, Чиветель Эджиофор, Эд Скрейн, Роберт Линдсей, Харрис Дикинсон.

Принцесса Аврора

Малифисента

Снимать продолжение "Малефисенты" взялся Хоаким Роннинг, который работал над "Пиратами Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Выйдет вторая часть фильма в 2019 году.

"Малефисента" — американский фэнтезийный фильм, который является ремейком диснеевского мультипликационного фильма 1959 года "Спящая красавица", а также вольным пересказом и переосмыслением самой сказки. Малифисента является главной злодейкой в кинокартине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были раскрыты главные секреты красоты Анджелины Джоли.