Чем запомнится год: 5 лучших украинских фильмов 2018-го по версии OBOZREVATEL

В 2018 году украинский кинематограф не сбавил оборотов и подарил зрителям около 40 фильмов, каждый из которых оказался по-своему интересным и занимательным. Некоторые из них - картины исторического жанра, приключенческого, семейного фэнтези и других - захватывают внимание зрителя буквально с первых минут.

Подводя итоги уходящего года, редакция OBOZREVATEL отобрала 5 лучших фильмов. В свое выборе мы сослались на оценки критиков и зрителей, сборы в прокате и личные впечатления. Чтобы составить из выбранной пятерки рейтинг, мы обратились к украинским режиссерами, актерам, операторам и другим специалистам из области кино с просьбой присудить картинам баллы от самого высокого к самому низкому.

Фото: gtrk-saratov.ru

"Донбасс"

Премьера фильма: 18 октября 2018

Режиссер: Сергей Лозница

Суммарная оценка: 13 баллов

Основой сюжета фильма "Донбасс" Сергея Лозницы стала драма о буднях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Картина рассказывает зрителю тринадцать связанных между собой историй, раскрывая реалии повседневной жизни в Донецке и Луганске в 2014 году.

Вскоре после выхода, фильм был высоко оценен критиками и зрителями, гостями международных кинофестивалей в Украине и за рубежом. "Донбас" вошел в список 6 украинских картин-претендентов на премию "Оскар-2019", а позже попал в ее лонг-лист. Работа Сергея Лозницы вызвала ажиотаж в России, где зрителей попытались убедить в ее скверности. К концу года "Донбас" был назван лучшим фильмом в Украине по версии "Кіноколо", в свою очередь, Сергей Лозница удостоился звания лучшего режиссера.

"Настоящее кино" (с) актер Роман Ясиновский

"Коли падають дерева"

Премьера фильма: 13 сентября 2018

Режиссер: Марыся Никитюк

Суммарная оценка: 10 баллов

Сюжет социальной драмы Марыси Никитюк разворачивается в украинской глубинке. Вчерашняя школьница Лариса (Анастасия Пустовит) и ее возлюбленный, молодой преступник по кличке Шрам (Максим Самчик), мечтают о лучшем общем будущем. Но чтобы сохранить отношения, им приходится бежать из деревни, однако общество осуждает выбор молодой девушки, которая не хочет повторить судьбу матери и бабушки, в свою очередь, дела Шрама тоже не шибко успешны, за ним и его друзьями охотятся рыбы преступного мира покрупнее. Цена свободы для главных героев оказывается довольно высокой.

В конце года дебютный фильм Марыси Никитюк в рамках церемонии вручения премий "Кіноколо" был удостоен награды "Відкриття року" как лучший дебют режиссера.

Новости Украинский режиссер снимет фильм в содружестве с Питтом и Аронофски

"Скажене весілля"

Премьера фильма: 4 октября 2018 ​

Режиссер: Влад Дикий

Суммарная оценка: 10 баллов

Работа Влада Дикого стала, пожалуй, одной из самых громких в этом году. Помимо того, что комедия отличилась рекордными кассовыми сборами, еще долго после премьеры фильм обрастал противоречивыми отзывами, среди которых находились хвалебные комментарии и довольно жесткая критика. В центре сюжета – дочь директора районного краеведческого музея, которая возвращается из Франции. Однако, возвращается не сама, а с темнокожим кардиохирургом Франсуа. Для отца выбор дочери становится настоящим шоком, и он всеми силами пытается сорвать свадьбу.

По результатам пяти недель проката комедия "Скажене весілля" с участием звезд отечественного шоу-бизнеса побила все установленные прежде рекорды и стала первой украинской картиной, перешагнувшей рубеж в 50 млн грн.

"Светлое и понятное коммерческое кино" (с) продюсер Саша Ткаченко

"Дике поле"

Премьера фильма: 9 ноября 2018 ​

Режиссер: Ярослав Лодыгин

Суммарная оценка: 9 баллов

Долгожданная лента "Дикое поле", снятая по мотивам романа украинского писателя Сергея Жадана "Ворошиловград". Украинский фильм был переведен на 9 языков мира. В центре сюжета – возвращение главного героя по имени Герман в город на Донбассе, в котором он вырос. Он решает навестить своего брата, который является владельцем бензоколонки в местных степях, однако, брат Германа исчез, а на его бизнес посягают чужие люди.

"Дикое поле лично для меня стало главным открытием этого года - качественно сделанный фильм, с отличными диалогами и точно переданным духом времени (или точнее безвременья). Фильм не для массового зрителя, но при этом однозначно вызвало бурю эмоций у тех, кто заинтересовался и пришел в кино" (с) Виталий Писаренко, директор сети кинотеатров Multiplex

"Брама"

Премьера фильма: 26 июля 2018

Режиссер: Владимир Тихий

Суммарная оценка: 9 баллов

Пятерку лучших украинских фильмов 2018 года закрывает драма с елементами мистики и фентези "Брама" Владимира Тихого. Премьера картины с Ирмой Витовской в главной роли не прошла без споров и судачества зрителей, тем не менее возымела успех на больших экранах и наряду с "Донбассом" Сергея Лозницы оказалась в списке 6 претендентов на "Оскар".

В центре сюжета - героиня бабка Прися, которая живет в Чернобыльской зоне отчуждения, употребляет галлюциногенные грибы и дружит с русалками. Однако размеренная жизнь героини заканчивается вскоре после того, как она получает сверхъестественный сигнал о грядущей катастрофе небывалых масштабов.

На что еще советуют обратить внимание эксперты

В свою анкету OBOZREVATEL также включил вопрос о фильмах, которые стоило бы включить в список лучших. В их числе оказались картины "Штангіст" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Міф" Леонида Кантера, "Mia Donna" Павла Острикова, "Вулкан" Романа Бондарчука, "DZIDZIO Перший раз" Тараса Дроня и Михаила Хомы, анимационный фильм "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" Олега Маламужа.