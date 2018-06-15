Автомобили и капиталы: стало известно о наследстве, которое оставил Говорухин

Знаменитый российский и советский актер, кинорежиссер, продюсер и политический деятель Станислав Говорухин, который умер в четверг, 14 июня, оставил своим близким щедрое наследство.

Говорухин был человеком обеспеченным и после себя оставил родным элитную недвижимость, автомобили и капиталы, пишут Dni.Ru.

Режиссер проживал в шикарной квартире в Пресненском районе Москвы, стоимость которой превышает десяток миллионов рублей. Примечательно, что несколько лет назад воры взломали замки на входной двери и унесли сейф с деньгами, украшениями и документами.

Станислав Говорухин 112.ua

Также у него был знаменитый "депутатский" дом, построенный в 1998 году по индивидуальному проекту и четырехкомнатная квартира в 200 метров оттуда, которая стоила около трех миллионов долларов.

Как и многие представители его профессии, Станислав Сергеевич предпочитал проводить как можно больше времени на лоне природы. Его соседями по даче в подмосковном Крекшино были Наташа Королева, Владимир Винокур и чета Буйновых, а в гости на партию шахмат регулярно наведывался российский лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов. Загородный дом Говорухина украшали дорогие картины, внушительная коллекция фарфора и керамики, уютно расположившаяся в стеклянных витринах гостиной. Стоимость дома в Крекшино начинается от 19 миллионов рублей.

Вторая жена режиссера считается по закону наследницей первой очереди. Также у него остались трое детей, которые могут претендовать на капиталы и недвижимость Станислава Говорухина.

Как сообщал OBOZREVATEL, прощание с российским режиссером Станиславом Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в Москве.