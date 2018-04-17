Актера из популярного фильма ужасов нашли мертвым

Американского актера Гарри Андерсона, известного по роли в знаменитом фильме ужасов "Оно", нашли мертвым.

Тело 65-летнего артиста обнаружили в его доме в городе Ашвилл (штат Северная Каролина), передает журнал Time.

На данный момент причина смерти не раскрывается. В полиции Ашвилла заявили, что из дома Андерсона поступил вызов. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к актеру и обнаружили его тело. Полицейские подчеркнули, что не нашли улик, указывающих на насильственную смерть артиста.

Гарри Андерсон AP

При этом сын Андерсона Дэшиел заявил, что его отец умер своей смертью.

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Отметим, что Гарри Андерсон снялся в первой экранизации романа Стивена Кинга "Оно", вышедшей в 1990 году. Он сыграл Ричи Тозиера.

Кроме того, американской публике актер запомнился благодаря сериалу "Ночной суд", где исполнил роль судьи Гарри Стоуна.

Он трижды был номинирован на премию "Эмми".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Риме умер итальянский режиссер Витторио Тавиани.