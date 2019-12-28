Неожиданно умерла звезда "Игры престолов": где еще играл актер

Британский актер Эндрю Данбар, известный по роли в популярном сериале от HBO "Игра престолов", умер в собственном доме в Белфасте в канун Рождества.

О неожиданной смерти 30-летней звезды сообщает издание The Mirror, не раскрывая причины (чтобы посмотреть эпизод "Игры престолов" с участием Данбара, проскролльте до конца страницы).

В культовом сериале он сыграл одного из Старков, а также был дублером Теона Грейджоя и Альфи Аллена. Коллеги актера отреагировали на известие о его смерти.

Эндрю Данбар (слева) – "Игра престолов" mirror.co.uk

"Даже среди тысяч статистов, прошедших через массовку в "Игре престолов", Эндрю всегда выделялся", – рассказала специалист по гриму Памела Смит.

Эндрю Данбар "Игра престолов" Irish Mirror

Актер Энди Макклей выразил соболезнования семье погибшего и сказал, что Данбар всегда сплачивал коллектив на съемочной площадке.

"Все всегда хотели Эндрю. В нем было что-то особенное. Люди всегда чувствовали себя хорошо возле него, когда он был рядом, всегда было очень весело. Многие собираются поехать на его похороны: актеры, режиссеры, мастера по гриму и многие другие. Все, кто встречался с Эндрю, любили его", – вспомнил он.

Эндрю Данбар Кадр из сериала "Игра престолов"

Эндрю Данбар дебютировал на телевидении в 2005 году, исполнив роль Джейка в популярном сериале "Сверхъестественное". В 2009 году он снялся в сериале "Звездные врата: Вселенная". Также он участвовал в съемках мелодрамы "Кедровая бухта", озвучивал фильмы "Звездный крейсер Галактика: Лезвие", "Бетонные ущелья" и был режиссером фильма Untitled.

Эндрю Данбар – фото

Эндрю Данбар - фото instagram/anddunbar

Эндрю Данбар instagram/anddunbar

Эндрю Данбар instagram/anddunbar

Эндрю Данбар instagram/anddunbar

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса из сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, сыгравшая женщину-рыцаря Бриенну Тарт, удивила поклонников неожиданным фото.

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