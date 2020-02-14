Названы худшие сцены секса в кино: какие фильмы попали в перечень

Критики назвали наиболее неудачные постельные эпизоды в современных зарубежных фильмах.

В рейтинг вошло 17 картин, среди которых оказались такие блокбастеры, как "Аватар" и "50 оттенков серого", пышет издание The Independen (смотрите фото в конце новости).

Также в перечень вошла мелодрама "Джильи" с Дженнифер Лопез и Беном Аффлеком, в которой убийца-лесбиянка внезапно не может устоять перед мужчиной.

Кадр из фильма "Джильи" Дневник кино

Критики также обратили внимание на картину "Говард-утка", где героиня вступает в половой акт с гигантской уткой, и ленту "Убей меня нежно" — там главная героиня занимается сексом, связанная белоснежными лентами.

Провальными признали и интимные эпизоды из фильмов "Очень плохая училка" и "Звездная карта". Триллер "Тело как улика" раскритиковали за сцену секса с использованием воска, исполненную Уиллемом Дефо и Мадонной, а "Шоугелз" — за эпизод с сексом в бассейне.

В список также включили ленты "Комната", "Основной инстинкт 2", "Жаркое американское лето", "Ущерб", "Если бы эти стены могли говорить 2", "Чего хотят женщины", "Хранители" и "Исчезнувшая".

Смотрите кадры из фильмов, где были показаны неудачные сцены секса:

Кадр из фильма "Исчезнувшая" The Independen

Кадр из фильма "Тело как улика" The Independen

Кадр из фильма "Если бы эти стены могли говорить 2" The Independen

Кадр из фильма "Ущерб" The Independen

Кадр из фильма "Хранители" The Independen

Кадр из фильма "Очень плохая училка" The Independen

Кадр из фильма "Убей меня нежно" The Independen

Кадр из фильма "Шоугелз" The Independen

Кадр из фильма "Чего хотят женщины" The Independen

Кадр из фильма "50 оттенков серого" The Independen

Кадр из фильма "Аватар" The Independen

Кадр из фильма "Говард-утка" The Independen

Кадр из фильма "Жаркое американское лето" The Independen

Кадр из фильма "Звездная карта" The Independen

Кадр из фильма "Комната" The Independen

Кадр из фильма "Основной инстинкт-2" The Independen

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская федерация работников телевидения и радио разработала новые правила съемок постельных сцен. Они призваны предотвратить сексуальные домогательства и неподобающее поведение на съемочной площадке.

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