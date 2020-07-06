Назван лучший фильм ужасов за последнее десятилетие
Кадр из фильма "Прочь".
Кинокартина "Прочь" режиссера Джордана Пила стала лидером рейтинга лучших фильмов ужасов последнего десятилетия.
Об этом сообщает портал FilmPro со ссылкой на исследование канала "Настоящее страшное телевидение". Отмечается, что при бюджете в 4,5 миллиона долларов фильм "Прочь" собрал 255 миллионов долларов. Кроме того, он получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий (чтобы просмотреть трейлер, доскролльте новость до конца).
Кадр из фильма "Прочь" (фото – blimey.pro)
На втором месте оказалась картина Ари Астера "Реинкарнация". По словам инсайдеров, она "объединила в себе большинство самых эффектных жанровых механизмов: одержимость, ритуалы, зловещее проклятие и многое другое". Третье место заняла лента "Оно" Андреса Мускетти, снятая по книге Стивена Кинга.
Кадры из фильмов "Оно" и "Реинкарнация" коллаж
В десятку также вошли фильмы "Ведьма", "Заклятие", "Бабадук", "Хижина в лесу", "Тихое место", "Поезд в Пусан" и "Маяк".
К слову, рейтинг был основан на выборе редакторов, кинокритиков, зрителей, кассовых сборах и мнении главного редактора канала.
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