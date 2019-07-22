"Лев Яшин. Вратарь моей мечты": смотреть онлайн, трейлер, дата выхода

Биографическая драма о Льве Яшине – лучшем вратаре XX века выйдет уже этой осенью.

Основой фильма стала история успеха легендарного спортсмена, его поражение и потрясающий триумф. Полная информация о дате премьеры, сюжете картины и истории её создания.

Когда выйдет фильм "Лев Яшин"?

Изначально премьера фильма была запланирована еще на октябрь 2017 года и была приурочена к 88-летию вратаря. Однако завершить работу над картиной вовремя не удалось.

Выпустить картину обещали только в 2019 году и вот, окончательная дата премьеры наконец-то озвучена: 22 октября. Как раз к юбилею вратаря – Льву Яшину исполнилось бы 90 лет.

Ходят слухи, что первый показ планируют провести на московском стадионе "Динамо" - именно болельщики одноименного футбольного клуба были инициаторами создания картины. Продюсер картины сообщает, что пока что решается, на каком именно поле покажут фильм – хоккейном или футбольном.

О чем "Лев Яшин" 2019?

Новый фильм – это биографическая спортивная драма о жизни и успехе известного советского вратаря Льва Яшина. В его карьере были головокружительные взлёты и болезненные падения, моменты триумфа и тяжелые периоды, много упорных тренировок и трудный путь к успеху.

Он был обычным активным мальчишкой из простой семьи, который целыми днями пропадал на футбольном поле. Он мечтал быть нападающим, но его снова и снова ставили в ворота – долговязый, с длинными руками, он мог поймать мяч любой сложности.

В последствии ему давали много кличек, связанных с его способностями – Черная пантера, Черный паук, Черный осьминог. Всё из-за его неизменно черной формы с буквой "В" и невероятной ловкости. Он молниеносно прыгал за мячом, демонстрируя свои акробатические способности, потрясающую скорость и уникальную технику.

Непрерывно оттачивая своё мастерство, спортсмен быстро добился успеха. Его наивысшая слава пришлась на 50-60-е годы – сборная СССР тогда завоевала немало значимых трофеев во многом благодаря именно сильному вратарю.

События фильма охватывают 22-летнюю карьеру звезды спорта, начиная с 1949 года и заканчивая его прощальным матчем в 1971 году. Показана и победа в Кубке Европы в Париже, после которой он стал кумиром миллионов болельщиков, готовых носить его на руках. Затем сокрушительное фиаско на чемпионате мира в Чили, когда именно вратаря обвинили в провале.

Товарищи по команде и те же самые болельщики, которые еще вчера боготворили спортсмена, отвернулись от него. Посыпались обвинения и упреки. Наступил один из самых тяжелых периодов в жизни Льва Яшина – пришлось уйти из команды и упорно тренироваться.

В 1963 году ему удалось с триумфом вернуться – в Лондоне, на матче в честь 100-летия британского футбола вратарь получил награду "Золотой мяч" и до сих пор остается единственным его обладателем.

Кто стал создателем и кто снялся в фильме о Льве Яшине?

Продюсером и сценаристом будущего фильма стал Олег Капанец, уже поучаствовавший до этого в создании фильма "Гагарин. Первый в космосе". В детстве он сам увлекался футболом, и Лев Яшин был его кумиром. Также над сценарием работали Владимир Валуцкий (фильм "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка") и Александр Полозов ("Каменская", "Горюнов").

В качестве режиссера выступил Василий Чигинский, уже известный по таким картинам как "Первый после Бога", "Москва, я люблю тебя" и другим. Они стали далеко не первыми смельчаками, решившими снять полнометражную картину о легендарном игроке. Было написано немало сценариев, но практически все они не устраивали родственников спортсмена.

На главную роль в фильме претендовало много хороших актеров – Евгений Цыганов, Игорь Петренко, Григорий Добрыгин. Однако роль Льва Яшина всё-таки решили отдать молодому и "свежему" актеру – выпускнику Щепкинского театрального училища – Александру Фокину. Искали "незамыленного", талантливого и, конечно же, спортивного актера.

Жену Льва Яшина сыграла Юлия Хлынина, звезда фильма "Дуэлянт". Чтобы исполнить свою роль максимально правдиво, актрисе пришлось немало общаться с вдовой спортсмена Валентиной Тимофеевной в процессе съемок. Это суровая, сильная и волевая женщина, которая сыграла огромную роль в жизни и успехе легендарного голкипера.

В фильме также снималось немало других российских актеров – Иван Охлобыстин, Владимир Яглыч, Дмитрий Назаров. Тем, кто исполнил роли футболистов, пришлось немало тренироваться – за тренировками лично следил Олег Капанец.

Как проходили съемки фильма "Лев Яшин"?

Идея создания этого фильма появилась еще в 2013 году, к съемкам приступили в 2015-ом. Сами продюсер и режиссер утверждают, что при съемках была проделана серьезная работа – очень большое внимание уделяли деталям, пытаясь максимально точно воссоздать атмосферу того времени.

Весь съемочный процесс проходил при активном участии родственников Яшина – особенно его жены. Именно в её одобрении нуждался сценарий и кандидатура актера на главную роль.

Съемки международных матчей с участием вратаря проходили в Лондоне и в Париже, а злополучный чемпионат в Чили собирались снимать в Грузии, Сербии или на Кипре.

Удалось даже воссоздать квартиру, в которой жил Лев Яшин – её собирали по старым фотографиям. Одним из самых важных предметов интерьера стала семейная реликвия – большой плюшевый лев, которого спортсмену подарили на юбилей.

Трейлер фильма "Лев Яшин: вратарь моей мечты"

Первый официальный трейлер нового фильма вышел только этим летом – в июле. Теперь у зрителей есть возможность взглянуть на актеров, которые сыграют ключевые роли, и сравнить их с реальными героями.

Также в трейлере показано немало ярких моментов, еще сильнее подогревающих интерес к новинке.

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