Кто получил "Оскар": все победители главной кинопремии мира

В Лос-Анджелесе вручают главную кинонаграду мира, премию "Оскар", в 24 номинациях.

О результатах стало известно из трансляции телеканала ABC в ночь с 9 на 10 февраля.

Лучший актер второго плана

Бред Питт за роль в "Однажды в Голливуде"

Лучший полнометражный мультфильм

"История игрушек 4"

Лучший короткометражный мультфильм

"Любовь к волосам"

Лучший оригинальный сценарий

"Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий

"Кролик Джоджо"

Лучший короткометражный игровой фильм

"Соседское окно"

Лучший дизайн костюмов

"Маленькие женщины"

Лучшая работа художника-постановщика

"Однажды...в Голливуде"

Лучшая женская роль второго плана

Лора Дерн, "Брачная история"

Лучший документальный фильм

"Американская фабрика"

Лучший монтаж звука

"1917"

Лучшая операторская работа

"1917"

Лучший монтаж

Ford против Ferrari

Визуальные эффекты

"1917"

Грим и прически

"Скандал"

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Читайте о том, как прошла очередная премия вручения "Оскар" на OBOZREVATEL. Также можете почитать отдельный материал о том, как снимался один из фаворитов премии, обладатель "Золотого глобуса", фильм "1917" режиссера Сэма Мендеса.

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