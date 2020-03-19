Кнопочные телефоны были лучше сенсорных: пять преимуществ "старичков" над прогрессом

Cтарый-добрый кнопочный аппарат был не так уж плох. У него были весомые преимущества перед сенсорным телефоном.

Какие именно — читайте в материале OBOZREVATEL.

Также читайте другие наши статьи:

Они убивают смартфон: пять самых вредных приложений для телефона;

Как не убить батарею в телефоне: пять способов спасти любимый гаджет;

Не тратьте деньги зря! Пять бесполезных "фишек" в телефоне, на которые ведутся покупатели

Телефон долгое время не разряжается

У ограниченных возможностей кнопочного мобильника есть и позитивная сторона. В таком телефоне нет многочисленных приложений, соцсетей, мессенджеров, навигатора, буквально пожирающих заряд аккумулятора.

С него не смотрят видео, не читают новости, он не показывает погоду на экране. Игры на таких телефонах примитивные. Небольшое количество функций бережет батарею.

Аппарат держит зарядку несколько дней, и владелец телефона — всегда на связи. Это особенно актуально для пожилых людей, периодически нуждающихся в медицинской помощи. К тому же старики с трудом осваивают навороченные смартфоны.

Также эта особенность может пригодится вам в трудную минуту. В условиях экстренных ситуаций (пожар, землетрясение, наводнение) зарядить устройство не будет возможности, а этот телефон не подведет и не разрядится в неподходящий момент.

Надежность

Многие помнят популярную модель кнопочного телефона, которую за особенную прочность и качество прозвали “кирпич”. Эти телефоны уверенно держат связь.

Телефон Нокиа

Конечно, не все кнопочные мобильники столь неубиваемые. Но любой из них по надежности даст фору хрупким сенсорным смартфонам. Современные мобильники живут максимум 5 лет. Они такие нежные, что сенсор может повредится даже после приземления на ламинат. Зато их простые кнопочные собратья служат более десяти лет, ни разу не сломавшись.

Нет интернета

С одной стороны — это минус. С другой стороны — нет соблазна зависнуть в социальных сетях и мессенджерах. Первые восторги по поводу новейших технологий постепенно улеглись. Человечество поняло, что соцсети, интернет-серфинг, игры съедают драгоценные время и силы.

Уже появились первые сторонники цифрового аскетизма. Эти люди пропагандируют отказ от чрезмерного потребления информации посредством сети Интернет.

И если человек пользуется только кнопочным телефоном, то вполне возможно, делает это принципиально. Он живёт достаточно полной жизнью, и ему не нужно заполнять пустоту смартфоном. А если что-то действительно надо — может изредка заглянуть в компьютер.

Отсутствие интернета является плюсом и для родителей подростков. Они покупают бюджетный кнопочный аппарат своим детям, чтобы они чаще гуляли на улице, нормально развивались физически и общались вживую.

Удобно носить

Кнопочные телефоны гораздо компактнее своих сенсорных собратьев. Эти крохотные устройства без труда поместятся даже в маленькую сумку.

Не страшно потерять

Эти телефоны недороги. Покупка смартфона ведет за собой и другие неизбежные траты: чехол, защитное стекло, наушники. Потеря кнопочного телефона не так уж расстроит владельца. В отличие от смартфона, он не содержит файлов, которые могут попасть в руки мошенников и недоброжелателей.

Это пароли сайтов, данные банковских карт, фотографии и видео личного характера, сообщения в мессенджерах. Носить такой источник данных с собой — не всегда безопасно.

Кнопочные телефоны используются только для общения. На такое устройство нельзя установить приложение-шпион. Впрочем, скудное содержимое таких телефонов вряд ли привлечёт преступников.

Кнопочные телефоны оказались довольно полезными устройствами. Они нужны по делу, а не для бессмысленных развлечений. Не каждый из нас готов полностью отказаться от смартфонов, но имеет смысл использовать такую модель на всякий случай.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram