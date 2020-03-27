Кино на грани фола: топ-пять фильмов, которые сложно досмотреть до конца

Фильмы на грани фола — это картины известных и молодых режиссеров, поднимающие серьезные социальные и психологические проблемы. Отличает эти работы обилие откровенных сцен, жестокости и насилия, что, в общем, соответствует содержанию, хотя и приближает их вплотную к категории 21+.

Рассказываем о топ пятерке кинокартин на грани восприятия.

“Сербский фильм” ( 2009 г)

Режиссер Срджан Спасоевич. Премьера картины состоялась в 2010 г. на фестивале “South by Southwest.”

По определению режиссера “ Сербский фильм” — это политическая аллегория.

Главный герой картины — бывший порноактер Миклош, давно завязал с “темным” прошлым. Теперь у него семья и он желает одного, спокойной жизни.

Но дьявол не дремлет, Миклошу делают “выгодное” предложение, сняться в порнофильме в последний раз. Гонорар за участие в картине обеспечит его на всю жизнь. Герой соглашается, но, оказавшись, на съемочной площадке попадает в жуткий водоворот событий…

Скажем прямо — картину сложно досмотреть до конца. Почему? Смотрите и поймете.

“Последнее танго в Париже”

Режиссер Бернардо Бертолуччи. “Последнее танго в Париже” классическая эротическая драма. Фильм вышел на экраны в 1972 г. В главных ролях снялись: Марлон Брандо и Мария Шнайдер.

“Последнее танго в Париже” было номинировано на Оскар за режиссуру и главную мужскую роль. Картина занимает 48 место среди лучших мелодрам по версии AFI.

Действия фильма разворачиваются в конце 60-Х. Главный герой потрясен смертью жены, по непонятным причинам, покончившей жизнь самоубийством, и находится в состоянии глубокой депрессии.

Неожиданно в его жизнь врывается эксцентричная девушка Жанна… Фильм откровенный даже для нашего либерального времени, в 70-х произвел буквально эффект разорвавшейся бомбы. “Последнее танго” — шедевр, вот только почему Брандо на целых 15 лет прекратил общение с Бертолуччи, а у Марии Шнайдер на всю жизнь осталось отвращение к сливочному маслу?

“Любовь”

Режиссер Гаспар Ноэ. Французский драматический 3D фильм. Премьера картины состоялась на Каннском фестивале 20 мая 2015 г.

В Грузии после демонстрации этого фильма даже возбудили уголовное дело по факту распространения порнографии.

“Любовь” получила средние оценки критиков. Так, сайт Rotten Tomatoes поставил оценку 39% из 88 рецензий, а Metacritic — 51 балл из 100.

Собственное мнение: “Любовь” далеко не лучшее творение Гаспара Ноэ, что касается откровенных сцен, в этом плане картина значительно превосходит разрекламированные “50 оттенков серого” и максимально близка к 18+.

Милош вынужден жить с нелюбимой женщиной, с которой у него общий ребенок. В мыслях же он постоянно возвращается к своей бывшей девушке Электре. Фильм построен на "очень реалистичных” воспоминаниях главного героя о потерянной любви.

“Сало или 120 дней Содома”

Последний фильм Паоло Пазолини. Картина вышла в 1972 г. и является интерпретацией романа маркиза де Сада “120 дней Содома” и “Божественной комедии” Данте Алигьери.

Действия картины происходят в Италии в конце Второй мировой войны в фашистской квази республике “Сало.” “Элита” республики во главе с принцем издевается и всячески унижает группу юношей и девушек собранной для услаждений извращенцев, которым скоро придет конец.

“Нимфоманка”

Режиссер Ларс фон Триер. Эротическая драма “Нимфоманка” вышла 25 декабря 2013 г. в Дании. Главные роли в фильме исполнили Шарлотта Генсбур и Стеллан Скарсгард.

Картина заслужила высокую оценку критиков и считается шедевром современного кинематографа.

По сюжету главный герой (Скарсгард) находит на улице избитую женщину и приводит к себе домой. В процессе общения выясняется, что у Джо ( Шарлотта Генсбур) сильнейшая психологическая зависимость от секса. Джо рассказывает историю своей жизни и сексуальных отношений с множеством партнеров.

Все перечисленные картины не годятся для семейного просмотра или для развлечений в веселой компании. Эти фильмы по множеству причин лучше смотреть в одиночку, чтобы не комплексовать и сосредоточиться на содержании.

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