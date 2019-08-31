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Канадский Шерлок Холмс: на ObozTV покажут премьеру сериала ''Расследование Мердока''

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Культовый телесериал "Расследование Мердока" появится в эфире ObozTV. Он будет транслироваться по будням, в 20:10.

Сериал, снятый по произведениям канадской писательницы Морин Дженнингс, рассказывает о весьма незаурядном детективе Уильяме Мёрдоке, работающем в одном из полицейских участков города Торонто.

Особый шарм телесериалу "Расследование Мердока" придает использование в качестве персонажей реально существовавших исторических личностей. На экране в каждой серии появляются учёные Никола Тесла и Александр Белл, иллюзионист Гарри Гудини, писатели Артур Конан Дойль, Герберт Уэллс и Джек Лондон, шоумэн Буффало Билл, премьер-министр Канады Уилфрид Лорье, владелец заводов автомобилестроения Генри Форд, и даже будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

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