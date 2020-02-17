У Жади и Лукаса из "Клона" растет сын: как выглядит мальчик и на кого похож

В середине 2000-х бразильский сериал "Клон" рвал рейтинги на нашем ТВ. Его смотрели миллионы людей, а главные герои душещипательной драмы из 250 серий надолго стали любимыми у домохозяек.

Оказалось, что у главных актеров Мурилу Бенисиу и Джованны Антонелли, которые играли влюбленных Лукаса и Жади, действительно были романтические чувства друг к другу.

Вскоре после премьеры у них родился сын. Как выглядит сын Лукаса и Жади сегодня и как сложилась их судьба? Рассказывает OBOZREVATEL.

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Бенисиу и Антонелли

В жизни все круче

Жизнь, не мыльная опера и здесь все происходит по другому сценарию. В 2005 г. у пары родился сын Пьетро, но это не укрепило семью, а скорее наоборот. Через несколько месяцев Мурилу и Джованна расстались и начался новый этап в их отношениях, бесконечный конфликт из-за опеки над ребенком. Причиной судебного разбирательства стало желание бывшей супруги Бенисиу уехать с ребенком в США к местному бизнесмену, с которым у нее был в тот момент роман.

Бенисиу сейчас

В свою очередь, Бенисиу был не готов расстаться с сыном. Тяжба длилась несколько лет.

А что сейчас?

Как это часто бывает, время все расставило на свои места, страсти улеглись. Джованна Антонелли вышла замуж за режиссера Леонардо Ногейра, родила еще двух дочерей и сейчас счастлива в браке, в отличие от Мурилу, который так и не нашел свою половину.

Антонелли с дочками от второго брака

Актер долгое время встречался с актрисой Деборой Фалабеллой, но их отношения так и не закончились браком, пара рассталась.

Как выглядит и чем занимается сын Бенисиу и Антонелли?

Сыну Антонелли и Мурилу, Пьетру, уже 14, он живет с матерью, но и с отцом встречается часто. Парень большой любитель серфинга и скейтбординга. Говорят, что у Пьетро определенно наблюдаются актерские способности, да и внешность не подкачала.

Пьетро со сводными сестрами

Сын звездной пары учится и живет в Рио-де -Жанейро. Свободное время посвящает общению с друзьями и путешествиям. У Пьетро сложились прекрасные отношения со своим сводным братом Антонио, сыном Мурилу от первого брака. Укрепляет дружбу братьев и совместное увлечение серфингом.

Кстати, старший сын Бенисиу, уже снимается. Он сыграл одну из ролей второго плана в сериале “Любовь матери”, где занят и его отец.

Пьетро (слева) увлекается спортом Инстаграм

В одном из интервью актер признался, что самое важное в его жизни — это сыновья, что он рад, что его отношения Джованной Антонелли наладились и она навсегда останется очень важной частью его жизни, поскольку является матерью его младшего сына.

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