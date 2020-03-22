Главная Новости
22 марта • обновлено в 07:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

Кто стал звездой, а кто пропал? Как сложились судьбы главных актеров сериала "Реальные пацаны"

468
Читать материал на украинском

С момента премьеры известного сериала "Реальные пацаны" прошло 10 лет. После выхода он вызвал у публики неоднозначные эмоции: часть не оценила юмор режиссеров, а молодежь продолжала наблюдать за главными героями все эти годы.

Как сложилась судьба главных звезд проекта и как они изменились за столько лет — читайте в материале OBOZREVATEL.

Колян (Николай Наумов)

Для талантливого актера роль в сериале оказалась не первым проектом в творческой деятельности. Ранее он успешно выступал в КВН в составе команды "Парма", сумевшей пройти в высшую лигу.

Как сложились судьбы звезд сериала "Реальные пацаны"

Чтобы получить главную роль, Николаю пришлось усердно трудиться на протяжении 6 лет. В 2009 году вышел фильм "Лопухи". Спустя год пришла слава и деньги вместе с сериалом "Реальные пацаны".

Самым главным достижением актер считает создание семьи и рождение сына. Он не строит глобальных планов на жизнь и продолжает развиваться в творческой сфере, играя в эпизодических и главных ролях. Не посещает светских мероприятий и старается оградить семью от огласки в СМИ.

Лера (Зоя Вербер)

Будучи студенткой Пермского института культуры и искусства, юная Зоя получила роль Леры. Она не смогла закончить высшее образование, поскольку из-за съемок приходилось брать академы, чтобы завершить работу.

Как сложились судьбы звезд сериала "Реальные пацаны"

Для 32-летней девушки одна из главных ролей оказалась успешным стартом в карьере. Насчитывается 10 успешных ролей в кино. По сей день талантливая актриса продолжает активно работать на сцене театра.

Маша (Мария Шекунова)

Роль в "Реальных пацанах" не первая для талантливой девушки. Ранее она уже принимала участие в кинолентах. Дебютом стал фильм "Абырвалг", где Мария исполнила эпизодическую роль после успешного завершения Пермского института культуры и искусства.

Как сложились судьбы звезд сериала "Реальные пацаны"

По сей день Мария занимается преподавательской деятельностью и играет на сцене пермского ТЮЗа, но от ролей в кино тоже не отказывается.

Антоха (Антон Богданов)

Как Наумов, Антон Богданов начал свою карьеру с успешного выступления в КВН, но в составе другой команды "Степлер". Он принимал участие в проекте "Sex Pistols", выступавшем в филиале шоу Comedy Club в Перми.

Как сложились судьбы звезд сериала "Реальные пацаны"

После завершения проекта "Реальные пацаны" Антону удалось сыграть несколько ролей в кино. Среди самых последних работ стоит отметить успешную кинокартину, получившую популярность в России "Т-34".

Валя (Валентина Мазунина)

После завершения сериала, успешная девушка стала заложницей образа Валюхи. Только со временем она смогла доказать свою разноплановость и продолжила карьеру актрисы, снимаясь в комедийных работах Жоры Крыжовникова "Горько!" и "Горько 2!".

Как сложились судьбы звезд сериала "Реальные пацаны"

Валентина продолжает развиваться в киноиндустрии, занимается танцами и пластикой, что кардинально отличает ее от устоявшегося образа грубоватой девушки из "Реальных пацанов".

Вован (Владимир Селиванов)

Как и Богданов, Владимир Селиванов успешно выступал в музыкальном трио "Sex Pistols". Так как команда КВН начала успешно выступать за пределами проекта, со временем актер стал резидентом Comedy Club.

Как сложились судьбы звезд сериала "Реальные пацаны"

Владимир продолжает активно заниматься в музыкальном направлении. Он написал заглавную тему к сериалу.

Эдик (Станислав Теляшев)

Еще один представитель музыкального коллектива "Sex Pistols". Интересен тот факт, что Владимир, Антон и Станислав даже обучались на одном потоке. Однако в отличие от всех Станислав выбрал режиссерское направление.

Как сложились судьбы звезд сериала "Реальные пацаны"

Кроме "Реальных пацанов", актер сыграл еще одну роль в полнометражном фильме "Гуляй, Вася". Станислав концентрируется на работе в роли режиссера, поэтому на экранах его можно встретить довольно редко.

Спустя 10 лет главные участники сериала продолжают заниматься творческой деятельностью и радовать своих поклонников новыми работами. Кто-то снимается в кино и играет в театре, а кто-то предпочитает заниматься режиссурой.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кино

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги