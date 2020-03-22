Кто стал звездой, а кто пропал? Как сложились судьбы главных актеров сериала "Реальные пацаны"

С момента премьеры известного сериала "Реальные пацаны" прошло 10 лет. После выхода он вызвал у публики неоднозначные эмоции: часть не оценила юмор режиссеров, а молодежь продолжала наблюдать за главными героями все эти годы.

Как сложилась судьба главных звезд проекта и как они изменились за столько лет — читайте в материале OBOZREVATEL.

Колян (Николай Наумов)

Для талантливого актера роль в сериале оказалась не первым проектом в творческой деятельности. Ранее он успешно выступал в КВН в составе команды "Парма", сумевшей пройти в высшую лигу.

Чтобы получить главную роль, Николаю пришлось усердно трудиться на протяжении 6 лет. В 2009 году вышел фильм "Лопухи". Спустя год пришла слава и деньги вместе с сериалом "Реальные пацаны".

Самым главным достижением актер считает создание семьи и рождение сына. Он не строит глобальных планов на жизнь и продолжает развиваться в творческой сфере, играя в эпизодических и главных ролях. Не посещает светских мероприятий и старается оградить семью от огласки в СМИ.

Лера (Зоя Вербер)

Будучи студенткой Пермского института культуры и искусства, юная Зоя получила роль Леры. Она не смогла закончить высшее образование, поскольку из-за съемок приходилось брать академы, чтобы завершить работу.

Для 32-летней девушки одна из главных ролей оказалась успешным стартом в карьере. Насчитывается 10 успешных ролей в кино. По сей день талантливая актриса продолжает активно работать на сцене театра.

Маша (Мария Шекунова)

Роль в "Реальных пацанах" не первая для талантливой девушки. Ранее она уже принимала участие в кинолентах. Дебютом стал фильм "Абырвалг", где Мария исполнила эпизодическую роль после успешного завершения Пермского института культуры и искусства.

По сей день Мария занимается преподавательской деятельностью и играет на сцене пермского ТЮЗа, но от ролей в кино тоже не отказывается.

Антоха (Антон Богданов)

Как Наумов, Антон Богданов начал свою карьеру с успешного выступления в КВН, но в составе другой команды "Степлер". Он принимал участие в проекте "Sex Pistols", выступавшем в филиале шоу Comedy Club в Перми.

После завершения проекта "Реальные пацаны" Антону удалось сыграть несколько ролей в кино. Среди самых последних работ стоит отметить успешную кинокартину, получившую популярность в России "Т-34".

Валя (Валентина Мазунина)

После завершения сериала, успешная девушка стала заложницей образа Валюхи. Только со временем она смогла доказать свою разноплановость и продолжила карьеру актрисы, снимаясь в комедийных работах Жоры Крыжовникова "Горько!" и "Горько 2!".

Валентина продолжает развиваться в киноиндустрии, занимается танцами и пластикой, что кардинально отличает ее от устоявшегося образа грубоватой девушки из "Реальных пацанов".

Вован (Владимир Селиванов)

Как и Богданов, Владимир Селиванов успешно выступал в музыкальном трио "Sex Pistols". Так как команда КВН начала успешно выступать за пределами проекта, со временем актер стал резидентом Comedy Club.

Владимир продолжает активно заниматься в музыкальном направлении. Он написал заглавную тему к сериалу.

Эдик (Станислав Теляшев)

Еще один представитель музыкального коллектива "Sex Pistols". Интересен тот факт, что Владимир, Антон и Станислав даже обучались на одном потоке. Однако в отличие от всех Станислав выбрал режиссерское направление.

Кроме "Реальных пацанов", актер сыграл еще одну роль в полнометражном фильме "Гуляй, Вася". Станислав концентрируется на работе в роли режиссера, поэтому на экранах его можно встретить довольно редко.

Спустя 10 лет главные участники сериала продолжают заниматься творческой деятельностью и радовать своих поклонников новыми работами. Кто-то снимается в кино и играет в театре, а кто-то предпочитает заниматься режиссурой.

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