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20 марта • обновлено в 19:52
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Как продлить жизнь телефона и сколько может прослужить бюджетный гаджет

1.8т
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Какое-то время назад вы купили телефон, и теперь задумываетесь, сколько он прослужит? Может, пора уже покупать новый?

Сколько живут современные смартфоны и как продлить их службу — в материале OBOZREVATEL.

Каков срок службы

Батареи современных сенсорных смартфонов служат не более трех лет до момента, когда начинают ощутимо терять емкость. Если в смартфоне нельзя сменить аккумулятор, то срок службы такого телефона короче, чем у моделей со съемной батареей.

Как продлить жизнь телефона и сколько может прослужить бюджетный гаджет

Есть модели работающие и дольше, но это скорее исключение, чем общая картина. И в этом случае они функционируют неполноценно, считаясь морально устаревшими. Ведь уже через год смартфон начинает быстрее разряжаться и зависает при открытии сайтов и приложений. Так что менять телефон через год или полтора использования — не такая уж прихоть его владельцев.

Дорогие модели ведущих мировых брендов иногда исправно работают до шести лет, но и они не вечны.

Факторы, влияющие на срок службы телефона

Все чаще встает вопрос о том, от чего же все-таки зависит срок службы смартфона. То, как пользователь взаимодействует со своим смартфоном определяет длительность жизни гаджета.

Дольше работают устройства у тех, кто просто переписывается в мессенджерах, просматривает видео и сидит в Инстаграме, ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке.

Как продлить жизнь телефона и сколько может прослужить бюджетный гаджет

Фанатичные геймеры изнашивают свои телефоны гораздо быстрее. Игра — очень требовательный процесс на устройстве, гораздо агрессивнее других приложений. Телефон выполняет более сложные операции, тратит больше энергии.

Есть и другие факторы, которые влияют на продолжительность работы смартфона.

  • Большинство причин обращений в сервисные центры – неосторожность или проблема с программным обеспечением.

  • Поломку телефонов вызывает использование зарядных устройств недобросовестных производителей. Неожиданные скачки напряжения электросети во время зарядки гаджета могут также его повредить.

Как продлить жизнь телефона и сколько может прослужить бюджетный гаджет

  • Некачественные кабели или блоки приводят к неисправности порта, к перегреву и быстрому износу аккумулятора.

  • Слишком высокие и слишком низкие температуры пагубно воздействуют на устройство, портят аккумулятор и дисплей.

  • Установка ненадёжных приложений (Google Play или App Store). Стороннее ПО негативно влияет на продолжительность существования гаджета.

Если человек рационально и по делу использует свой телефон, гаджет может служить дольше.

Как продлить жизнь мобильника

Для сохранения жизни телефонного аккумулятора необходимо регулярно чистить ненужные файлы с помощью соответствующей функции, не оставлять постоянно включенными геолокацию, мобильные данные, блютуз и WIFI.

Архивы файлов следует переносить на жёсткие диски, ПК, облачные хранилища. Один из способов сберечь аккумулятор — включить темный режим на телефоне, отказаться от виджетов, анимаций. Ограничение работы приложений в фоне тоже помогает уберечь аккумулятор от преждевременного износа.

Как продлить жизнь телефона и сколько может прослужить бюджетный гаджет

Чехлы и пленки действительно продлевают жизнь гаджета, снижают последствия ударов, сохраняют целостность сенсора.

Конечно, каждому хотелось бы чтобы его смартфон поработал бы дольше, но у любой техники есть свой срок эксплуатации. И с этим ничего не поделаешь.

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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Неужели это так актуально? Года через 2-3 меняй телефон, и все ОК
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